За время войны на территорию "Межигорья" прилетело две бомбы

Территорию парка "Межигорье" начали бомбить еще в первый день войны Фото: slidstvo.info

"Межигорье" находится в нескольких километрах к северу от Киева – именно с той стороны сейчас наступают российские войска. Сама резиденция сейчас превратилась в убежище. В ее подвалах прячутся люди из ближайших сел и беженцы из тех мест, где уже идут бои с оккупантами.

"Бывали дни, когда у нас укрывалось до 60 детей. Сейчас находятся несколько десятков человек", – рассказывает комендант "Межигорья" Денис Тарахкотелик.

По его словам, в первую ночь войны территорию "Межигорья" кассетными бомбами атаковал российский самолет. Одна из бомб попала в главную вышку, уничтожив всю мобильную связь.

slidstvo.info

Вторая бомба прилетела в район парка, осколки убили двух лебедей. Консультант парка Сергей Григорьев уточнял, что тогда погибли самка черного лебедя и молодой лебедь-шипун по прозвищу Щипун.

Кроме кассетных бомб, "Межигорье" в первый же день в начале войны подверглось ракетному удару. Самолет выстрелил в набережную и попал в район ангара, где после Революции достоинства проводились фестивали журналистов-расследователей. Ангар смогли потушить своими силами.

Фото: slidstvo.info

Рядом с ангаром – кинологический центр. Там сейчас несколько небольших собак, кошки и енот Рокки. Сотрудники центра говорят, что с собаками работают, чтобы они не боялись взрывов. На второй день войны сюда прибилась кошка, недавно родившая трех котят. Назвали их Джавелин, NLAW и Байрактар.

Фото: slidstvo.info

По словам Тарахкотелика, сейчас "Межигорье" работает, как часы: животные покормлены, за всеми инженерными процессами следят, в морозную ночь включали котлы, чтобы не померзли коммуникации, территорию регулярно убирают и тщательно охраняют, чтобы предотвратить мародерство. Волонтеры привозят продукты, которые понемногу раздают людям.

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