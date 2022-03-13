За время войны на территорию "Межигорья" прилетело две бомбы

"Межигорье" находится в нескольких километрах к северу от Киева – именно с той стороны сейчас наступают российские войска. Сама резиденция сейчас превратилась в убежище. В ее подвалах прячутся люди из ближайших сел и беженцы из тех мест, где уже идут бои с оккупантами.
"Бывали дни, когда у нас укрывалось до 60 детей. Сейчас находятся несколько десятков человек", – рассказывает комендант "Межигорья" Денис Тарахкотелик.
По его словам, в первую ночь войны территорию "Межигорья" кассетными бомбами атаковал российский самолет. Одна из бомб попала в главную вышку, уничтожив всю мобильную связь.
Вторая бомба прилетела в район парка, осколки убили двух лебедей. Консультант парка Сергей Григорьев уточнял, что тогда погибли самка черного лебедя и молодой лебедь-шипун по прозвищу Щипун.
Кроме кассетных бомб, "Межигорье" в первый же день в начале войны подверглось ракетному удару. Самолет выстрелил в набережную и попал в район ангара, где после Революции достоинства проводились фестивали журналистов-расследователей. Ангар смогли потушить своими силами.
Рядом с ангаром – кинологический центр. Там сейчас несколько небольших собак, кошки и енот Рокки. Сотрудники центра говорят, что с собаками работают, чтобы они не боялись взрывов. На второй день войны сюда прибилась кошка, недавно родившая трех котят. Назвали их Джавелин, NLAW и Байрактар.
По словам Тарахкотелика, сейчас "Межигорье" работает, как часы: животные покормлены, за всеми инженерными процессами следят, в морозную ночь включали котлы, чтобы не померзли коммуникации, территорию регулярно убирают и тщательно охраняют, чтобы предотвратить мародерство. Волонтеры привозят продукты, которые понемногу раздают людям.
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"Межигорье" – бывшая резиденция Виктора Януковича в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, которую он занимал с 2002 года по 2014 год.
После бегства экс-президента Януковича в Россию, в июне 2014-го, суд вернул земельный участок, на котором расположено "Межигорье", в госсобственность. В 2017 году после ряда судебных процессов в собственность государства перешла сама резиденция.