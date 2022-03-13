Оккупанты атаковали Чернигов. Обрушилась многоэтажка, есть погибший

Как отмечает ГСЧС, в 5.46 в результате авиаудара произошло разрушение со второго по девятый этаж с последующим горением девятиэтажного общежития. На месте пожара работают 10 единиц техники и 48 человек личного состава, а также группа пиротехнических работ и подводного разминирования.
По предварительной информации, семь человек спасены, один – погиб, еще один – травмирован. Работы продолжаются. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты бомбят Чернигов с самого начала войны. В частности, 2 марта ГСЧС сообщала, что в результате авиаудара по городу погибли минимум 33 человека, 18 получили ранения.
По словам мэра города Вячеслава Атрошенко, разрушения в Чернигове сравнимы с теми, что были при бомбардировке нацистами в 1941 году.
11 марта он сообщал, что под атаку оккупантов попали стадион имени Гагарина и детская библиотека.