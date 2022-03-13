Оккупанты атаковали Чернигов. Обрушилась многоэтажка, есть погибший

В результате авиаудара произошло разрушение со второго по девятый этаж общежития Фото: ДСНС України / Facebook

Как отмечает ГСЧС, в 5.46 в результате авиаудара произошло разрушение со второго по девятый этаж с последующим горением девятиэтажного общежития. На месте пожара работают 10 единиц техники и 48 человек личного состава, а также группа пиротехнических работ и подводного разминирования.

По предварительной информации, семь человек спасены, один – погиб, еще один – травмирован. Работы продолжаются. Информация о погибших и пострадавших уточняется.