"Обещаю, мы отомстим за каждого побратима". Залужный заявил, что ВСУ переходят в контрнаступление по ряду направлений

"20 дней открытой войны. 20 дней стойкости и героизма. 20 дней борьбы. Вооруженные силы Украины выполняют поставленные задачи. Мы остановили агрессора, развернули части резерва и по определенным направлениям переходим в контрнаступление", – заявил Залужный.
Он отметил, что ВСУ несут потери, но они в несколько раз меньше, чем у противника.
"Жизнь и здоровье каждого нашего воина бесценны. Сочувствую семьям погибших. Обещаю, мы отомстим за каждого побратима и сестру, за мирных украинцев, за наших детей", – подчеркнул Залужный.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ, потери оккупантов среди личного состава на утро 15 марта превысили 13,5 тыс. человек.
Потери российской армии и Вооруженных сил Украины соотносятся как один к 10, говорил президент Украины Владимир Зеленский. По его данным на 12 марта, среди украинских военнослужащих с начала вторжения РФ погибло около 1300 человек.