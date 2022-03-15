"Обещаю, мы отомстим за каждого побратима". Залужный заявил, что ВСУ переходят в контрнаступление по ряду направлений

Залужный отметил, что ВСУ несут потери, но они в несколько раз меньше, чем у противника Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"20 дней открытой войны. 20 дней стойкости и героизма. 20 дней борьбы. Вооруженные силы Украины выполняют поставленные задачи. Мы остановили агрессора, развернули части резерва и по определенным направлениям переходим в контрнаступление", – заявил Залужный.

Он отметил, что ВСУ несут потери, но они в несколько раз меньше, чем у противника.

"Жизнь и здоровье каждого нашего воина бесценны. Сочувствую семьям погибших. Обещаю, мы отомстим за каждого побратима и сестру, за мирных украинцев, за наших детей", – подчеркнул Залужный.

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