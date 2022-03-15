Потери России в войне против Украины за 19 дней превысили 13,5 тыс. человек среди личного состава – Генштаб ВСУ

Потери оккупантов среди личного состава превысили 13,5 тыс. человек.

Другие боевые потери РФ ориентировочно такие:

В Генштабе подчеркнули, что данные уточняются, так как подсчет потерь осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Потери российской армии и Вооруженных сил Украины соотносятся как один к 10, говорил президент Украины Владимир Зеленский. По его данным на 12 марта, среди украинских военнослужащих с начала вторжения РФ погибло около 1300 человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

С начала российского вторжения в Украину масштабным бомбардировкам подвергаются Мариуполь, Киев и близлежащие города, Харьков, Изюм, Чернигов, Сумы, Ахтырка и другие населенные пункты страны. Погибли сотни мирных жителей.