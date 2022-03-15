"Десятки пчелок работают, чтобы обеспечить нашу непобедимую армию". Компания Андре Тана передала ВСУ спальные мешки, разгрузки и балаклавы

По словам дизайнера, речь идет о спальных мешках, балаклавах, нижнем белье, разгрузках и многом другом.
"Каждый день десятки наших пчелок по всей стране работают для того, чтобы обеспечить нашу непобедимую армию необходимой одеждой и защитой", – написал он, поблагодарив подписчиков за финансовую помощь, благодаря которой были закуплены необходимые для пошива материалы.
"Но останавливаться мы просто не имеем права. Поэтому продолжаем делать то, что умеем лучше всего, – шить! Для каждого нашего защитника", – резюмировал Андре Тан, указав номер карты для благотворительных взносов на нужды ВСУ.
В своем видеообращении дизайнер сообщил, что после победы его компания вновь будет шить женскую одежду.
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