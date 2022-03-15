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15 марта, 2022
 
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"Десятки пчелок работают, чтобы обеспечить нашу непобедимую армию". Компания Андре Тана передала ВСУ спальные мешки, разгрузки и балаклавы

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Андре Тан: Останавливаться мы просто не имеем права. Поэтому продолжаем делать то, что умеем лучше всего, шить
Андре Тан: Останавливаться мы просто не имеем права. Поэтому продолжаем делать то, что умеем лучше всего, – шить
Фото: andre_tan_official / Instagram

Украинский дизайнер Андре Тан 14 марта в Instagram сообщил, что его компания за две недели пошила и бесплатно передала 10 тыс. единиц одежды для ВСУ.

По словам дизайнера, речь идет о спальных мешках, балаклавах, нижнем белье, разгрузках и многом другом.

"Каждый день десятки наших пчелок по всей стране работают для того, чтобы обеспечить нашу непобедимую армию необходимой одеждой и защитой",  написал он, поблагодарив подписчиков за финансовую помощь, благодаря которой были закуплены необходимые для пошива материалы. 

"Но останавливаться мы просто не имеем права. Поэтому продолжаем делать то, что умеем лучше всего, – шить! Для каждого нашего защитника", – резюмировал Андре Тан, указав номер карты для благотворительных взносов на нужды ВСУ.

В своем видеообращении дизайнер сообщил, что после победы его компания вновь будет шить женскую одежду.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: война, помощь, ВСУ, война России против Украины, Андре Тан, дизайнер, белье, одежда
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