  "Не забудем никого, кто ушел в вечность! Держимся". Каменских написала песню о борьбе украинского народа против российских оккупантов. Видео

Певица использовала для видеоряда кадры военной документальной хроники, а также видео, на которых запечатлена мирная Украина до нападения России.

"Украинцы! Каждый день болит все больше, но мы все выдержим! Мы сильные! Только держась духом и сердцем, мы сможем. Не забудем никого, кто в эти дни ушел в вечность! Держимся, как бы тяжело ни было. Сегодня каждый из нас – это Украина", – написала артистка.

Автором слов новой композиции выступила певица, а музыку к песне написал ее супруг, украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко).

Загояться всі рани

Розчиниться вся кров

Колись мене побачиш ти квітучою

І знов

Я подарую чисте небо і прийде весна

Колись, коли закінчиться війна

Тому що я – Україна

Я витримаю біль

Я захищу тебе від куль

Що в мене цілять звідусіль

Тому що я сильна

Я подолаю все

Бо ти мене в своїх руках несеш

Ви голови поклавши

Відправились у сни

Колись назвуть Героями вас

Ви, мої сини

І зацвіте калина, мов кров червоний мак

Згадає Батьківщина, яким ти був козак

Вірю

З тобою я в наші сили

Свобода в серці як крила

І мир повернеться знов

Знаю

З тобою я все подолаю

Завжди добро перемагає і переможе любов

Тому що я – Україна

Я витримаю біль

Я захищу тебе від куль

Що в мене цілять звідусіль

Тому що я сильна

Я подолаю все

Бо ти мене в своїх руках несеш

Наші ангели нас захищають

Від навали і тьми ворогів

Мої крила тебе обіймать

Мої руки в крові чужаків

Вони ніж нам встромили у спину

Увірвавшись нахабно вночі

Але стали ми за Україну єдині

Схрестивши у битві мечі

Відбудуємо все

Повернуться із далеких країв всі птахи

Очі твої мені посміхнуться

Засміються ще знов дітлахи

Сильна нація, вільна, єдина

Мирне небо щасливе життя

Ми і є всі твої

Ми – родина!

І нехай буде так!

Буде так!

ВИДЕО

Видео: NKofficial / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)