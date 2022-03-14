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15 марта, 2022
 
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"Не забудем никого, кто ушел в вечность! Держимся". Каменских написала песню о борьбе украинского народа против российских оккупантов. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Каменских: Сегодня каждый из нас это Украина
Каменских: Сегодня каждый из нас – это Украина
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 14 марта на своем канале в YouTube презентовала клип на песню "Я – Україна", которую посвятила борьбе украинского народа против российских оккупантов.

Певица использовала для видеоряда кадры военной документальной хроники, а также видео, на которых запечатлена мирная Украина до нападения России.

"Украинцы! Каждый день болит все больше, но мы все выдержим! Мы сильные! Только держась духом и сердцем, мы сможем. Не забудем никого, кто в эти дни ушел в вечность! Держимся, как бы тяжело ни было. Сегодня каждый из нас – это Украина", – написала артистка.

Автором слов новой композиции выступила певица, а музыку к песне написал ее супруг, украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко).

Загояться всі рани
Розчиниться вся кров
Колись мене побачиш ти квітучою
І знов
Я подарую чисте небо і прийде весна
Колись, коли закінчиться війна

Тому що я  Україна
Я витримаю біль
Я захищу тебе від куль
Що в мене цілять звідусіль

Тому що я сильна
Я подолаю все
Бо ти мене в своїх руках несеш

Ви голови поклавши
Відправились у сни
Колись назвуть Героями вас
Ви, мої сини
І зацвіте калина, мов кров червоний мак
Згадає Батьківщина, яким ти був козак

Вірю
З тобою я в наші сили
Свобода в серці як крила
І мир повернеться знов
Знаю
З тобою я все подолаю
Завжди добро перемагає і переможе любов

Тому що я – Україна
Я витримаю біль
Я захищу тебе від куль
Що в мене цілять звідусіль

Тому що я сильна
Я подолаю все
Бо ти мене в своїх руках несеш

Наші ангели нас захищають
Від навали і тьми ворогів
Мої крила тебе обіймать
Мої руки в крові чужаків
Вони ніж нам встромили у спину
Увірвавшись нахабно вночі

Але стали ми за Україну єдині
Схрестивши у битві мечі
Відбудуємо все
Повернуться із далеких країв всі птахи

Очі твої мені посміхнуться
Засміються ще знов дітлахи
Сильна нація, вільна, єдина
Мирне небо щасливе життя

Ми і є всі твої
Ми  родина!
І нехай буде так!
Буде так!

ВИДЕО
Видео: NKofficial / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Украина, война, война России против Украины, Настя Каменских, Потап
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