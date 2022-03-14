  "Не забудем никого, кто ушел в вечность! Держимся". Каменских написала песню о борьбе украинского народа против российских оккупантов. Видео

Певица использовала для видеоряда кадры военной документальной хроники, а также видео, на которых запечатлена мирная Украина до нападения России.
"Украинцы! Каждый день болит все больше, но мы все выдержим! Мы сильные! Только держась духом и сердцем, мы сможем. Не забудем никого, кто в эти дни ушел в вечность! Держимся, как бы тяжело ни было. Сегодня каждый из нас – это Украина", – написала артистка.
Автором слов новой композиции выступила певица, а музыку к песне написал ее супруг, украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко).
Загояться всі рани
Розчиниться вся кров
Колись мене побачиш ти квітучою
І знов
Я подарую чисте небо і прийде весна
Колись, коли закінчиться війна
Тому що я – Україна
Я витримаю біль
Я захищу тебе від куль
Що в мене цілять звідусіль
Тому що я сильна
Я подолаю все
Бо ти мене в своїх руках несеш
Ви голови поклавши
Відправились у сни
Колись назвуть Героями вас
Ви, мої сини
І зацвіте калина, мов кров червоний мак
Згадає Батьківщина, яким ти був козак
Вірю
З тобою я в наші сили
Свобода в серці як крила
І мир повернеться знов
Знаю
З тобою я все подолаю
Завжди добро перемагає і переможе любов
Тому що я – Україна
Я витримаю біль
Я захищу тебе від куль
Що в мене цілять звідусіль
Тому що я сильна
Я подолаю все
Бо ти мене в своїх руках несеш
Наші ангели нас захищають
Від навали і тьми ворогів
Мої крила тебе обіймать
Мої руки в крові чужаків
Вони ніж нам встромили у спину
Увірвавшись нахабно вночі
Але стали ми за Україну єдині
Схрестивши у битві мечі
Відбудуємо все
Повернуться із далеких країв всі птахи
Очі твої мені посміхнуться
Засміються ще знов дітлахи
Сильна нація, вільна, єдина
Мирне небо щасливе життя
Ми і є всі твої
Ми – родина!
І нехай буде так!
Буде так!
Война России против Украины. Главное (обновляется)