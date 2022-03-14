"Не молчите – создавайте что-то светлое, греющее душу". Monatik инициировал создание книги о творчестве украинцев во время войны

Monatik: Каждый из нас сегодня становится частью истории, становится автором нашего будущего. Мир придет, мы победим, но помнить, какой ценой, будем вечно Фото: monatik_official / Instagram

"Сегодня очень тяжело настроиться на творчество, но я отлично понимаю, что творчество кипит внутри, многое хочется высказать, превратить в стихи, песню, фото или картину. Не молчите – создавайте что-то светлое, сегодня нам необходимое, греющее душу. О вере в будущее, о победе, о войне, которая продолжается, и о мире, который обязательно придет в Украину. Возможно, ваши слова и мысли смогут согреть в такое сложное время. Давайте не будем забывать, что мысли и слова имеют силу. Поэтому давайте создавать как можно больше светлого", – написал он.

Артист отметил, что инициирует создание книги, в которой будет представлено творчество украинцев во время войны.

"Для того чтобы помнить, передавать из поколения в поколение, не забывать правду про чудовищную войну в Украине. Каждый из нас сегодня становится частью истории, становится автором нашего будущего. Мир придет, мы победим, но помнить, какой ценой, будем вечно", - отметил певец.

Артист пообещал наградить создателей самых креативных работ финансовыми грантами, призвав публиковать свои проекты в соцсети с хештегом ArtDuringWarInUkraine.

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