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15 марта, 2022
 
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"Не молчите – создавайте что-то светлое, греющее душу". Monatik инициировал создание книги о творчестве украинцев во время войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Monatik: Каждый из нас сегодня становится частью истории, становится автором нашего будущего. Мир придет, мы победим, но помнить, какой ценой, будем вечно
Monatik: Каждый из нас сегодня становится частью истории, становится автором нашего будущего. Мир придет, мы победим, но помнить, какой ценой, будем вечно
Фото: monatik_official / Instagram

Украинский певец Monatik призвал творческих людей, несмотря на войну, продолжать создавать картины, музыку и литературные произведения, пообещав наградить авторов самых креативных работ финансовыми грантами. Об этом он сообщил 14 марта в Instagram.

"Сегодня очень тяжело настроиться на творчество, но я отлично понимаю, что творчество кипит внутри, многое хочется высказать, превратить в стихи, песню, фото или картину. Не молчите  создавайте что-то светлое, сегодня нам необходимое, греющее душу. О вере в будущее, о победе, о войне, которая продолжается, и о мире, который обязательно придет в Украину. Возможно, ваши слова и мысли смогут согреть в такое сложное время. Давайте не будем забывать, что мысли и слова имеют силу. Поэтому давайте создавать как можно больше светлого", – написал он.

Артист отметил, что инициирует создание книги, в которой будет представлено творчество украинцев во время войны.

"Для того чтобы помнить, передавать из поколения в поколение, не забывать правду про чудовищную войну в Украине. Каждый из нас сегодня становится частью истории, становится автором нашего будущего. Мир придет, мы победим, но помнить, какой ценой, будем вечно", - отметил певец.

Артист пообещал наградить создателей самых креативных работ финансовыми грантами, призвав публиковать свои проекты в соцсети с хештегом ArtDuringWarInUkraine.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: война, российская агрессия, война России против Украины, Monatik, творчество
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