"Смотрите своими глазами. Думайте головой". Monatik показал российским коллегам разрушенные после нападения России украинские города

Артист обнародовал кадры документальной видеохроники, на которых зафиксированы обстрелы украинских городов российскими войсками, вражеский танк посреди жилого массива, колонна разбитой военной техники оккупантов, а также мирные жители Украины, которые прячутся от взрывов, обстрелов и авиабомбардировок в укрытиях.

В публикации певец поставил активные ссылки на страницы 27 известных российских артистов, журналистов и телеканалов. В частности, он упомянул в посте Басту, Диму Билана, Семена Слепакова, Ксению Собчак, Юрия Дудя, строящую в РФ украинскую артистку Анну Седокову и многих других.

"Вы этого хотели,

русская власть?

Помочь нам так сильно?

Не дать нам упасть?



Вы так это видите,

русская власть?

Крики наших детей –

это ваша страсть?



Слезы наших родных,

Побег из квартир,

наших домов,

которые в дырах

от пуль, ваших бомб.

Города в катакомбах.

Вы об этом мечтали?

Были готовы?



Услышьте меня все,

кто слышит в России:

я на русском пишу

в родной Украине!

Меня не запретили.

Что вы там возомнили?

Чем вас там кормят?

Что вам там внедрили?



Пока нас кормят пулями,

страхом, смертями.

Это спасение, по-вашему?

Смотрите-ка сами

своими глазами.

Думайте головой.



Я знаю, в России есть добрые люди.

Они не позволят такому пройти стороной.



Об этом кричите.

Прошу, не молчите.

Пока кричат наши дети от взрывов –

Поймите…

Хотя бы слова –

ваша правда,

смелость отныне…

Вы так нужны нам,

нужны Украине.



Ты этого хотела, русская власть?

Спасти Украину – и пришла убивать.

Сына ждет мать,

Жена ждет супруга,

Неужели за все эти года

Нам не понять друг друга?



Вот правда!

Ее распространите!

Весь мир повис на тоненькой нити.

Пока ваши солдаты бьют в наши дома.

Прошу – не молчите!

Это – война!

Не допустите, чтобы в руины превратилась страна!



Горит Киев, пока говорит Киев-столица,

но в XXI веке нет врага, с которым нельзя договориться!

Правда?



И при всех этих мыслях,

погибая изнутри,

я кричу: "Нет войне!"

И ты повтори!