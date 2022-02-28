Бульвар Шоубиз
 
28 февраля, 2022
 
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"Смотрите своими глазами. Думайте головой". Monatik показал российским коллегам разрушенные после нападения России украинские города

Monatik: Услышьте меня все, кто слышит в России
Monatik: Услышьте меня все, кто слышит в России
Фото: monatik_official / Instagram

Украинский певец Monatik после нападения России на Украину 25 февраля в Instagram обратился к своим российским коллегам с призывом остановить войну, которую развязала Россия в Украине по приказу российского президента Владимира Путина.

Артист обнародовал кадры документальной видеохроники, на которых зафиксированы обстрелы украинских городов российскими войсками, вражеский танк посреди жилого массива, колонна разбитой военной техники оккупантов, а также мирные жители Украины, которые прячутся от взрывов, обстрелов и авиабомбардировок в укрытиях.

В публикации певец поставил активные ссылки на страницы 27 известных российских артистов, журналистов и телеканалов. В частности, он упомянул в посте Басту, Диму Билана, Семена Слепакова, Ксению Собчак, Юрия Дудя, строящую в РФ украинскую артистку Анну Седокову и многих других.

"Вы этого хотели,
русская власть?
Помочь нам так сильно?
Не дать нам упасть?

Вы так это видите,
русская власть?
Крики наших детей –
это ваша страсть?

Слезы наших родных,
Побег из квартир,
наших домов,
которые в дырах
от пуль, ваших бомб.
Города в катакомбах.
Вы об этом мечтали?
Были готовы?

Услышьте меня все,
кто слышит в России:
я на русском пишу
в родной Украине!
Меня не запретили.
Что вы там возомнили?
Чем вас там кормят?
Что вам там внедрили?

Пока нас кормят пулями,
страхом, смертями.
Это спасение, по-вашему?
Смотрите-ка сами
своими глазами.
Думайте головой.

Я знаю, в России есть добрые люди.
Они не позволят такому пройти стороной.

Об этом кричите.
Прошу, не молчите.
Пока кричат наши дети от взрывов –
Поймите…
Хотя бы слова –
ваша правда,
смелость отныне…
Вы так нужны нам,
нужны Украине.

Ты этого хотела, русская власть?
Спасти Украину – и пришла убивать.
Сына ждет мать,
Жена ждет супруга,
Неужели за все эти года
Нам не понять друг друга?

Вот правда!
Ее распространите!
Весь мир повис на тоненькой нити.
Пока ваши солдаты бьют в наши дома.
Прошу – не молчите!
Это – война!
Не допустите, чтобы в руины превратилась страна!

Горит Киев, пока говорит Киев-столица,
но в XXI веке нет врага, с которым нельзя договориться!
Правда?

И при всех этих мыслях,
погибая изнутри,
я кричу: "Нет войне!"
И ты повтори!

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы, применяя, в частности, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

По последним данным Министерства здравоохранения Украины, в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.

27 февраля, на четвертый день массового российского вторжения в Украину официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о гибели российских военных на украинской территории.

Теги: Россия, война, оккупация, агрессия, нападение, оборона, обстрелы, ракеты, Monatik, взрывы, певец
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