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28 февраля, 2022
 
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Могилевская в песне – молитве об Украине показала, как российские оккупанты обстреливают дома мирных жителей. Видео

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Могилевская: Держись, Украина
Могилевская: Держись, Украина
Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица Наталья Могилевская 27 февраля разместила в Instagram видеохронику последствий вторжения в суверенную Украину российских оккупационных войск по приказу президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

В ролике показаны обстрелы украинских городов, вражеский танк посреди жилого массива, колонна разбитой военной техники оккупантов, а также мирные жители Украины, которые прячутся от взрывов, обстрелов и авиабомбардировок в метро.

Кадры видеохроники Могилевская совместила с песней-молитвой, которую посвятила Украине и украинцам.

"Держись, Украина", – написал артистка.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы, применяя, в частности, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

По последним данным Министерства здравоохранения Украины, в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.

27 февраля, на четвертый день массового российского вторжения в Украину официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о гибели российских военных на украинской территории

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, российская агрессия, Наталья Могилевская, певица
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