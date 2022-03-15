Российский пропагандист Соловьев перешел на крик, грозя Западу, что РФ не остановится на Украине. Видео

Запись этого фрагмента опубликовали Telegram-канал "Труха Харьков" и агентство УНИАН 14 марта, не уточняя даты эфира.
Он рассуждал о митингах, которые проводят украинские беженцы в странах Европы, и возмутился приветствием "Слава Украине" – "Героям слава".
"До "хайль Гитлера" дооретесь! Потому что его шавки это орали! – закричал он. – Или вы в Германии этого хотите?"
Опять, перейдя на крик, он сказал, что Запад должен засунуть санкции против России "в задницу" (Соловьев входит в число лиц, против которых применены ограничения).
Он повторил требования президента РФ Владимира Путина, касающееся НАТО, и добавил: "Если вы считаете, что мы остановимся на Украине, – подумайте 300 раз! Напомню вам, что Украина, – это всего лишь промежуточный этап в обеспечении стратегической безопасности Российской Федерации".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Соловьев работает на телеканале "Россия 1". 23 февраля Евросоюз ввел против него санкции. В заявлении ЕС было сказано, что телеведущий "известен своим крайне враждебным отношением к Украине и восхвалением российского правительства". "Следовательно, он несет ответственность за поддержку действий или политики, которые подрывают территориальная целостность, суверенитет и независимость Украины", – отметили в ЕС.
ЕС запретил ему въезд на свою территорию, а также заморозил активы.
После этого власти Италии заявили о заморозке активов Соловьева на €8 млн. В частности, был наложен арест на виллу стоимостью €6,5 млн в коммуне Пьянелло-дель-Ларио (Ломбардия) и другие объекты недвижимости в Менаджио и Грианте, а также на два автомобиля.
Украинское следствие объявило Соловьеву о подозрении в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжким последствиям – гибели людей. Госбюро расследований намерено объявить его в международный розыск.