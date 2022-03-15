Российский пропагандист Соловьев перешел на крик, грозя Западу, что РФ не остановится на Украине. Видео

Запись этого фрагмента опубликовали Telegram-канал "Труха Харьков" и агентство УНИАН 14 марта, не уточняя даты эфира.

Он рассуждал о митингах, которые проводят украинские беженцы в странах Европы, и возмутился приветствием "Слава Украине" – "Героям слава".

"До "хайль Гитлера" дооретесь! Потому что его шавки это орали! – закричал он. – Или вы в Германии этого хотите?"

Опять, перейдя на крик, он сказал, что Запад должен засунуть санкции против России "в задницу" (Соловьев входит в число лиц, против которых применены ограничения).

Он повторил требования президента РФ Владимира Путина, касающееся НАТО, и добавил: "Если вы считаете, что мы остановимся на Украине, – подумайте 300 раз! Напомню вам, что Украина, – это всего лишь промежуточный этап в обеспечении стратегической безопасности Российской Федерации".

Война России против Украины. Главное (обновляется)