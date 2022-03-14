Соловьева объявят в международный розыск – ГБР

11 марта украинское следствие объявило Соловьеву о подозрении в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжким последствиям – гибели людей.
"Установлено, что Владимир Соловьев системно поддерживал преступные действия высшего руководства РФ по вторжению в Украину и призывал к изменению ее территориального устройства, в том числе посредством военных действий и уничтожения военной инфраструктуры и мирного населения", – говорится в сообщении.
14 марта Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство следователя и избрал Соловьеву меру пресечения – содержание под стражей.
"Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Владимира Соловьева в международный розыск, который в ближайшее время будет направлен зарубежным коллегам", – добавили в ведомстве.
Война России против Украины. Главное
Соловьева включили в санкционный список Евросоюза 23 февраля. В заявлении ЕС сказано, что пропагандист "известен своим крайне враждебным отношением к Украине и восхвалением российского правительства". "Следовательно, он несет ответственность за поддержку действий, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", – отметили в ЕС. Союз запретил ему въезд на свою территорию и заморозил активы.
После наложения санкций в Италии арестовали виллу Соловьева стоимостью €6,5 млн, другие объекты недвижимости и два автомобиля, а YouTube заблокировал два его канала.