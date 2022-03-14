Соловьева объявят в международный розыск – ГБР

11 марта украинское следствие объявило Соловьеву о подозрении в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжким последствиям – гибели людей.

"Установлено, что Владимир Соловьев системно поддерживал преступные действия высшего руководства РФ по вторжению в Украину и призывал к изменению ее территориального устройства, в том числе посредством военных действий и уничтожения военной инфраструктуры и мирного населения", – говорится в сообщении.

14 марта Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство следователя и избрал Соловьеву меру пресечения – содержание под стражей.

"Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Владимира Соловьева в международный розыск, который в ближайшее время будет направлен зарубежным коллегам", – добавили в ведомстве.

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