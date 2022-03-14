Команда Навального нашла еще две виллы пропагандиста Соловьева в Италии

По данным расследователей, пропагандисту принадлежит часть виллы Maria в коммуне Грианте (Ломбардия) на берегу озера Комо. Здание было построено в XIX веке. Низовцев не уточнил, какая площадь оформлена на Соловьева, но отметил, что она оценивается в "несколько сот тысяч евро".
Еще один дом по документам принадлежит матери Соловьева – искусствоведу Инне Соловьевой. Этот дом находится в коммуне Менаджио (Ломбардия), в нем 10 комнат.
По данным Низовцева, дом семья Соловьева приобрела в 2021 году, его стоимость – "даже не сотни тысяч, а миллионы евро".
"Никто из семьи Соловьева, включая пожилую маму, не имеет хоть сколько-нибудь сопоставимых доходов для приобретения и даже для содержания такого имущества. Мама владеет домом, купленным на деньги Соловьева. И владеет им исключительно в его интересах. Поэтому этот дом тоже должен быть арестован", – сказал журналист.
Команда Навального обратилась с заявлением об аресте этой недвижимости в комитет финансовой безопасности Италии, следящий за соблюдением страной санкционного режима ЕС.
Кроме того, расследователи призвали итальянские власти отозвать визы и виды на жительство у членов семьи пропагандиста: родителей, жены и пятерых детей. По мнению команды Навального, они могут проживать в Италии только на средства Соловьева, "что невозможно из-за санкций".
Первую виллу Соловьева в Италии команда Навального обнаружила в 2017 году. Ее площадь – более 927 м². Дом принадлежит пропагандисту с 2013 года. Примерная стоимость виллы – €8–10 млн.
О второй вилле Навальный рассказал в 2019 году. Ее пропагандист тоже купил в 2013 году. Стоимость дома составляет более €1 млн. Он находится в Менаджио, в 11 км от предыдущей виллы. На момент съемок там проходил ремонт.
Соловьев работает на телеканале "Россия 1". 23 февраля Евросоюз ввел против него санкции. В заявлении ЕС было сказано, что телеведущий "известен своим крайне враждебным отношением к Украине и восхвалением российского правительства". "Следовательно, он несет ответственность за поддержку действий или политики, которые подрывают территориальная целостность, суверенитет и независимость Украины", – отметили в ЕС.
ЕС запретил ему въезд на свою территорию, а также заморозил активы.
После этого власти Италии заявили о заморозке активов Соловьева на €8 млн. В частности, был наложен арест на виллу стоимостью €6,5 млн в коммуне Пьянелло-дель-Ларио (Ломбардия) и другие объекты недвижимости в Менаджио и Грианте, а также два автомобиля.