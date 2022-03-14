Команда Навального нашла еще две виллы пропагандиста Соловьева в Италии

По данным расследователей, пропагандисту принадлежит часть виллы Maria в коммуне Грианте (Ломбардия) на берегу озера Комо. Здание было построено в XIX веке. Низовцев не уточнил, какая площадь оформлена на Соловьева, но отметил, что она оценивается в "несколько сот тысяч евро".

Вилла Maria. Скриншот: Популярная политика / YouTube

Еще один дом по документам принадлежит матери Соловьева – искусствоведу Инне Соловьевой. Этот дом находится в коммуне Менаджио (Ломбардия), в нем 10 комнат.

По данным Низовцева, дом семья Соловьева приобрела в 2021 году, его стоимость – "даже не сотни тысяч, а миллионы евро".

Скриншот: Популярная политика / YouTube

"Никто из семьи Соловьева, включая пожилую маму, не имеет хоть сколько-нибудь сопоставимых доходов для приобретения и даже для содержания такого имущества. Мама владеет домом, купленным на деньги Соловьева. И владеет им исключительно в его интересах. Поэтому этот дом тоже должен быть арестован", – сказал журналист.

Команда Навального обратилась с заявлением об аресте этой недвижимости в комитет финансовой безопасности Италии, следящий за соблюдением страной санкционного режима ЕС.

Кроме того, расследователи призвали итальянские власти отозвать визы и виды на жительство у членов семьи пропагандиста: родителей, жены и пятерых детей. По мнению команды Навального, они могут проживать в Италии только на средства Соловьева, "что невозможно из-за санкций".

ВИДЕО

Видео: Популярная политика / YouTube

Первую виллу Соловьева в Италии команда Навального обнаружила в 2017 году. Ее площадь – более 927 м². Дом принадлежит пропагандисту с 2013 года. Примерная стоимость виллы – €8–10 млн.

Видео: Алексей Навальный / YouTube

О второй вилле Навальный рассказал в 2019 году. Ее пропагандист тоже купил в 2013 году. Стоимость дома составляет более €1 млн. Он находится в Менаджио, в 11 км от предыдущей виллы. На момент съемок там проходил ремонт.

Видео: Алексей Навальный / YouTube