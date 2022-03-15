В Рубежном оккупанты разрушили интернат, больницу и три школы – Гайдай

Жители Луганской области вынуждены постоянно прятаться в подвалах, так как россияне обстреливают улицы Фото: ДСНС України / Facebook

"Горящие дома в Попасной, Рубежном, Северодонецке, неразорвавшиеся снаряды на улицах – это сегодняшние реалии наших городов. В Рубежном враг разрушил интернат для детей с недостатками зрения "Хрусталик", городскую больницу, три школы и другие "военные объекты", – написал чиновник.

Под обстрелами в Рубежном погибли четыре человека.

Гайдай отметил, что во всех населенных пунктах области организована доставка технической воды и гуманитарной помощи. "Военные, полиция, спасатели ГСЧС, врачи и волонтеры работают на грани человеческих возможностей 24/7, спасая людей", – добавил он.

В ГСЧС добавили, что у жителей Луганской области нет возможности купить воду, еду, у некоторых нет света и связи. Жители вынуждены постоянно прятаться в подвалах, так как агрессоры обстреливают улицы, не давая покинуть убежище.

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