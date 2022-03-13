Четверо полицейских в Луганской области перешли на сторону террористов "ЛНР", их подозревают в госизмене

"9 марта 2022 года сотрудники полиции прошли собеседование с представителями "ЛНР" оккупационной администрации РФ с целью перехода на сторону врага. В ходе "трудоустройства" правоохранители дали согласие на вступление в ряды незаконно созданного райотдела внутренних дел так называемого МВД "ЛНР". 10 марта 2022 года подозреваемые присягнули на верность "ЛНР" оккупационной администрации Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Четверым полицейским сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена). Решается вопрос о вынесении постановления о задержании с целью привода в порядке ст. 615 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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