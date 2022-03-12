ГБР инициирует объявление Кивы в международный розыск

24 февраля – в день военного нападения России на Украину – Кива заявил в эфире российского телевидения, что Украина "порабощена и поставлена на колени Западом, пропитана нацизмом и у нее нет будущего", и сообщил, что украинскому народу "нужно освобождение", отмечает "Крым.Реалии".

Еще до начала военного вторжения России в Украину Кива уехал в Испанию, а уже 28 февраля журналисты "Схем" заметили его в студии провластного российского "Первого канала": в специальном выпуске, посвященном событиям в Украине. Во время этого эфира Кива заявил, что "для многих начало военной операции в какой-то мере воспринимается как изменение курса страны на сближение и возвращение наших дружеских, братских отношений".

В связи с этими заявлениями Киву 1 марта исключили из рядов фракции и партии ОПЗЖ. Сопредседатель партии Юрий Бойко назвал его провокатором, который пытается помешать мирному процессу.

6 марта Офис генпрокурора сообщил Киве о подозрении в госизмене и посягательстве на территориальную целостность. Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что он "сделал все, чтобы "пригласить" в наш дом российского агрессора".