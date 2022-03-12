Львовский суд заочно арестовал Киву

Нардепа подозревают в посягательстве на территориальную целостность, что повлекло гибель людей (ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса), госизмене (ч. 1 ст. 111), и распространении коммунистической символики (ч. 2 ст. 436-1).

Меру пресечения Киве избрали без его личного присутствия, поскольку обвиняемый выехал из страны.

Контекст:

24 февраля – в день военного нападения России на Украину – Кива заявил в эфире российского телевидения, что Украина "порабощена и поставлена на колени Западом, пропитана нацизмом и у нее нет будущего", и сообщил, что украинскому народу "нужно освобождение", отмечает "Крым.Реалии".

Еще до начала военного вторжения России в Украину Кива уехал в Испанию, а уже 28 февраля журналисты заметили его на провластном российском "Первом канале": в специальном выпуске, посвященном событиям в Украине. Во время этого эфира Кива заявил, что "для многих начало военной операции в какой-то мере воспринимается как изменение курса страны на сближение и возвращение наших дружеских, братских отношений".

В связи с этими заявлениями Киву 1 марта исключили из рядов фракции и партии ОПЗЖ. Сопредседатель партии Юрий Бойко назвал его провокатором, который пытается помешать мирному процессу.

6 марта Офис генпрокурора сообщил Киве о подозрении в госизмене и посягательстве на территориальную целостность. Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что он "сделал все, чтобы "пригласить" в наш дом российского агрессора".