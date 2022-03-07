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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области семь полицейских предали Украину и перешли на сторону боевиков – Офис генпрокурора

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В отношении предателей открыли два уголовных производства
В отношении предателей открыли два уголовных производства
Фото: Національна поліція України / Facebook (архив)

После начала массового вторжения России в Украину семь полицейских с Донбасса стали сотрудничать с боевиками. Об этом 7 марта проинформировал в Telegram Офис генерального прокурора Украины.

"Установлено, что семь действующих сотрудников полиции Луганской области в условиях военного положения предали Украинское государство и перешли на сторону врага, сотрудничая с оккупантами. Кроме того, один из фигурантов возглавил незаконно созданный вражескими силами на территории Луганской области "отдел полиции ЛНР", – говорится в сообщении.

По данным фактам украинская прокуратура открыла два уголовных производства – по ст. 109 (насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) и ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своей причастности к событиям на Донбассе, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детейО потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили, по данным Генштаба ВСУ, более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также более 1 тыс. единиц танков, бронемашин, артиллерийских систем, РСЗО и средств ПВО, 46 самолетов, 68 вертолетов, 454 автомобилей, три катера, 60 цистерн с топливом и семь оперативно-тактических беспилотников.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против ПутинаПосле введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Россия, Луганская область, война, прокуратура, полиция, боевики, вторжение, госизмена, российская агрессия, война России против Украины, ЛНР, полицейский, Офис генпрокурора, измена
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