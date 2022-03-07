В Луганской области семь полицейских предали Украину и перешли на сторону боевиков – Офис генпрокурора

"Установлено, что семь действующих сотрудников полиции Луганской области в условиях военного положения предали Украинское государство и перешли на сторону врага, сотрудничая с оккупантами. Кроме того, один из фигурантов возглавил незаконно созданный вражескими силами на территории Луганской области "отдел полиции ЛНР", – говорится в сообщении.

По данным фактам украинская прокуратура открыла два уголовных производства – по ст. 109 (насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) и ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.