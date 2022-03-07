Новинский осудил вторжение РФ в Украину, но Путина преступником не назвал

Новинский заверил, что у него нет никаких бизнес-интересов в России Фото: Вадим Новинский / Facebook

"Я считаю, что 24 февраля Российская Федерация совершила акт агрессии против Украины, и это факт. В Украине идет война, гибнут мирные люди, дети, разрушаются города. Это ничем нельзя оправдать. Я – депутат от Мариуполя, где сейчас наметилась гуманитарная катастрофа, уничтожаются целые поселки. Война – это всегда преступление. Это преступление перед Богом и людьми, перед украинским и русским народами", – заявил он.

При этом Путина называть преступником бизнесмен не захотел.

"В этом случае преступником человека может назвать только международный суд – не я, никто другой. Конечно, есть искушение митинговой и патриотической патетики, громких и гневных слов. Но приблизят ли они наступление мира?" – сказал Новинский.

Новинский заверил, что у него нет никаких бизнес-интересов в России, а его поддержка украинской армии заключается в уплате налогов и предоставлении гуманитарной помощи.

"В нынешних условиях неуплата налогов, я считаю, должна приравниваться к мародерству... Мы организовали грузы с необходимой помощью: продуктами питания, медикаментами. Гуманитарный штаб сейчас также помогает беженцам, и не только в Украине, но и за рубежом, где оказались сотни тысяч украинцев", – сообщил бизнесмен.