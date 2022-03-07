В Запорожье заработал центр помощи украинцам, пострадавшим от войны – ОГА

"На сегодняшний день уже налажена работа центра приема лиц, которые перемещаются из зоны боевых действий. Отработана удобная логистика, по которой помощь уже получили полсотни человек. Представители полиции на месте устанавливают личность и проверяют наличие документов. После этого работники управления социальной защиты определяют, какие услуги могут предоставить, затем распределяют для дальнейшего устройства на временное пребывание", – рассказал чиновник.

По его словам, центр готов одновременно принять до 1 тыс. человек. В помещении оборудованы сидячие и спальные места.

"Благодаря небезразличным запорожцам в центре уже есть запас одежды, обуви для мужчин, женщин и детей, а также игрушки. На месте работает медицинский пункт. Организовано питание переселенцев. Кроме этого, ежедневно жительницы Запорожья несут в центр собственную свежую выпечку, чтобы поддержать и работников хаба, и оказавшихся там людей", – добавил Старух.