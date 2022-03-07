В ОПЗЖ прокомментировали вероятное требование России на переговорах назначить Бойко премьер-министром Украины

Источник издания в руководстве ОПЗЖ назвал сообщение Грозева ложным.

"Нам ничего не известно о ходе переговоров. Считаем эту информацию ложной. Кроме того, Юрий Бойко в нынешней ситуации не считает возможным для себя принимать подобные предложения", – сказал источник.

Бойко прокомментировал информацию Грозева в Facebook, назвав ее "фейком" и "провокацией".

"Сегодня распространяется неправдивая информация, что якобы Россия на переговорах выдвигает требование – назначение Юрия Бойко премьер-министром. Это фейк и провокация, направленная на дискредитацию наших инициатив по прекращению боевых действий и предотвращению гуманитарного кризиса в Украине", – написал он.

7 марта в Twitter Грозев сообщил, что на переговорах с Украиной РФ выдвигала три условия для прекращения вооруженного вторжения, одно из них – назначение главой правительства нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко.

Третий раунд переговоров между РФ и Украиной должен должен состояться сегодня.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в районе украинско-белорусской границы. Основной их целью было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. По словам Подоляка, "стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".

Второй раунд состоялся 3 марта. После него украинская делегация сообщила, что не получила результатов, на которые рассчитывала. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что гуманитарные коридоры – это "программа-минимум" переговоров.