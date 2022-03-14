Оккупанты расстреляли волонтера в инвалидной коляске в Луганской области

По словам Гайдая, волонтера убили в собственном доме в Боровском, что под Северодонецком.
"Сегодня зашли в дом нашего волонтера. Это человек с инвалидностью, но он занимал очень активную проукраинскую позицию. Его просто расстреляли в инвалидной коляске", – добавил Гайдай.
О смерти Кононова писал и журналист Руслан Горовой в Facebook.
"Сани больше нет. Пережить оккупацию, пленение, новое вторжение и быть застреленным в собственном доме прямо в коляске. Твари. Спи, братец. Ты очень крут. Ты настоящий украинец Донбасса", – сообщил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Кононов имел инвалидность первой группы (в результате травмы на металлопроизводстве почти 20 лет назад потерял правую руку и левую ногу), отмечает "Цензор.НЕТ".
С началом российской агрессии на Донбассе в 2014 году он вместе с женой Викторией начал активно помогать украинской армии – развозил на позиции воду, еду, медикаменты. Однажды в разгар войны волонтеры по ошибке заехали на вражеский блокпост. Тогда Кононов попал в плен к боевикам "ЛНР", во время которого пережил пытки "на подвале".
Через 98 дней, в октябре 2014-го, был освобожден из плена по обмену. После этого переехал в полузаброшенное село Десятины Житомирской области, а спустя несколько лет вернулся на Донбасс, под Северодонецк.
С началом полномасштабного вторжения России в Украину снова начал активно помогать украинским военным. За несколько дней до смерти пешком прошел в Северодонецк, чтобы получить гуманитарную помощь для военнослужащих.