Оккупанты расстреляли волонтера в инвалидной коляске в Луганской области

Кононова убили в собственном доме в Боровском, что под Северодонецком Фото: Олександр Кононов / Facebook

По словам Гайдая, волонтера убили в собственном доме в Боровском, что под Северодонецком.

"Сегодня зашли в дом нашего волонтера. Это человек с инвалидностью, но он занимал очень активную проукраинскую позицию. Его просто расстреляли в инвалидной коляске", – добавил Гайдай.

О смерти Кононова писал и журналист Руслан Горовой в Facebook.

"Сани больше нет. Пережить оккупацию, пленение, новое вторжение и быть застреленным в собственном доме прямо в коляске. Твари. Спи, братец. Ты очень крут. Ты настоящий украинец Донбасса", – сообщил он.

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