Российские оккупанты уничтожают Харьков по прямому указанию Путина – МВД

В Харькове разрушены сотни домов, есть раненые и погибшие Фото: ЕРА

Денисенко, отвечая на вопросы об оперативной ситуации в Украине на утро 15 марта, сказал, что Харьков – "самая болезненная наша точка".

"Харьков реально пока – это катастрофа. То есть сегодня снова были обстрелы, снова были пожары и снова разрушается город по прямому указанию Путина. Просто необходимо понимать, что [есть] прямое указание Путина по этим разрушениям", – добавил он.

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