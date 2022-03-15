Российские оккупанты уничтожают Харьков по прямому указанию Путина – МВД

Денисенко, отвечая на вопросы об оперативной ситуации в Украине на утро 15 марта, сказал, что Харьков – "самая болезненная наша точка".
"Харьков реально пока – это катастрофа. То есть сегодня снова были обстрелы, снова были пожары и снова разрушается город по прямому указанию Путина. Просто необходимо понимать, что [есть] прямое указание Путина по этим разрушениям", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов.
За время нападения России на Украину в Харьковской области погиб 201 мирный житель, в том числе 11 детей, сообщили в полиции 11 марта.
В Харькове в результате обстрелов разрушено около 600 жилых домов, в том числе 50 школ и ряд медучреждений, сообщил мэр города Игорь Терехов 14 марта.