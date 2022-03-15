Игорь Суркис: Сейчас вся наша страна – это герои!

Игорь Суркис: Мы верим в победу Украины, верим, что вернется мир, что независимую и свободную Украину ждут благополучие и спокойствие Фото: fcdynamo.com

"Мы продолжим это делать и будем финансировать гуманитарные программы поддержки украинцев. В данном случае меня вообще не интересует вопрос финансов, а только вопрос победы Украины и сохранения жизней наших соотечественников", – подчеркнул он.

Суркис добавил, что предпочитает "поменьше говорить, а больше делать".

"Но если надо при этом еще и говорить, то нет проблем: наш сосед – Российская Федерация – осуществил беспричинную, жестокую военную агрессию против Украины. Идет уничтожение мирного населения, инфраструктуры и наших военных. Сейчас вся наша страна – это герои! Те, кто на передовой, показывают пример мужества и стойкости. Тысячи волонтеров спасают детей и обеспечивают тыл, бизнес помогает в финансировании армии и обеспечении беженцев. Мужество наших военных уже вошло в мировую историю, на руководство Украины сейчас равняются лидеры цивилизованных стран", – заявил президент клуба.

Он отметил, что самое важное – сохранить жизни людей.

"Я верю в победу Украины, верю в то, что все скоро закончится в пользу нашей страны, наступят мир и спокойствие. Инфраструктурные объекты можно отстроить, а вот человеческие жизни уже не вернуть. Поэтому мы помогали и будем помогать всем, чем можем, чтобы дети и раненые получили всю необходимую помощь", – сказал Суркис.

Президент ФК "Динамо" сообщил, что воспитанники ДЮФШ имени Лобановского отправлены в эвакуацию, "где восстанавливаются психологически и продолжают заниматься любимым делом". Семьи футболистов команды в безопасности.

"Игроки команды также в безопасности, но относительной. К сожалению, из-за действий российских военных в нашей стране нет безопасного места на 100%. Насколько я знаю, наши футболисты тоже активно помогают на гуманитарном фронте. Просто не кричат об этом на каждом углу. Сейчас такая ситуация, что действия важнее слов. У нашей страны есть профессиональные спикеры, которые информируют людей о происходящем, а нам всем лучше меньше говорить и больше делать. "Динамо" продолжит помогать стране. Мы верим в победу Украины, верим, что вернется мир, что независимую и свободную Украину ждут благополучие и спокойствие", – резюмировал Игорь Суркис.

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Видео: ФК "Динамо" Киев / YouTube



