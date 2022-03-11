КГГА поблагодарила ФК "Динамо" за помощь в финансировании больниц

Деньги перечисляют непосредственно на счета медучреждений и будут тратить на медикаменты и необходимые материалы Фото: fcdynamo.com

"Киев и медики столицы благодарят ФК "Динамо" за благотворительную помощь медучреждениям, которые круглосуточно помогают раненым во время военных действий. Уже завтра деньги будут работать на спасение жизней и сохранение здоровья людей. Денежные средства перечисляют непосредственно на счета медучреждений и будут тратить на медикаменты и необходимые материалы. Сегодня киевские врачи работают в сверхсложных условиях и поддержка для них – бесценна. Вместе победим!" – сказано в сообщении.

В ФК "Динамо" сообщили 7 марта, что реализуют масштабную благотворительную программу финансовой поддержки украинских больниц и детских домов.

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