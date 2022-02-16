"Моя Украина – едина". ФК "Динамо" записало ролик ко Дню единения. Видео

"Они родились и выросли в разных уголках страны, но родина у всех одна – это наша единая Украина", – отметили в пресс-служба клуба.

В ролике участвуют в частности Георгий Бущан, который родился в Одессе, Руслан Нещерет, родившийся в Мукачево Закарпатской области, Андрей Ярмоленко, который вырос в Чернигове, коренной киевлянин Илья Забарный. В записи видео также приняли участие футболисты из Харькова, Донецка и других городов страны.

"Украина – это Европа. Моя Украина – едина", – подчеркнули представители ФК.

Ролик набрал за несколько часов около 6,5 тыс. просмотров.