"Моя Украина – едина". ФК "Динамо" записало ролик ко Дню единения. Видео

"Они родились и выросли в разных уголках страны, но родина у всех одна – это наша единая Украина", – отметили в пресс-служба клуба.
В ролике участвуют в частности Георгий Бущан, который родился в Одессе, Руслан Нещерет, родившийся в Мукачево Закарпатской области, Андрей Ярмоленко, который вырос в Чернигове, коренной киевлянин Илья Забарный. В записи видео также приняли участие футболисты из Харькова, Донецка и других городов страны.
"Украина – это Европа. Моя Украина – едина", – подчеркнули представители ФК.
Ролик набрал за несколько часов около 6,5 тыс. просмотров.
14 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с вероятным вторжением российских войск. Он заявил, что с Украиной ведут войну на военном, дипломатическом, энергетическом и информационном фронтах, и подчеркнул, что Украинское государство сегодня "сильно как никогда" и готово ответить на все возможные агрессивные действия.
Президент назначил 16 февраля 2022 года Днем единения. "В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", – сказал Зеленский.
16 февраля на ведущих общенациональных и региональных телеканалах проходит Марафон единения #UAразом. Он состоит из двух эфиров: утренний – с 8.00 до 10.00 и вечерний – с 19.00 до 22.00.
Эту дату ряд западных СМИ со ссылкой на информацию американской разведки называли днем потенциального вторжения России в Украину.