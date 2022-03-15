На сцене Метрополитен-оперы прозвучал украинский гимн. Видео

Перед концертом здание Метрополитен-оперы украсили украинскими флагами. В публикации отмечается, что все билеты на концерт были распроданы.

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Запись концерта будет доступна в течение недели на сайте Метрополитен-оперы. Во время концерта также прозвучала "Молитва за Украину" Валентина Сильвестрова.

Администрация театра призвала зрителей продолжить помогать Украине, делая пожертвования через сайт украинского Министерства иностранных дел.

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