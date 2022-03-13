"Потому что еда – это про поддержку". Клопотенко запустил полевую кухню для "украинцев, которые спасаются"

На фото полевая кухня вместе с дровами запечатлены на фоне одной из железнодорожных остановок.

"Запускаем с командой еще одну кухню. На этот раз будем готовить для украинцев, которые спасаются. Потому что еда – это про поддержку", – подписал он публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

10 марта Клопотенко в Instagram рассказал о том, что вместе со своей командой организовал несколько точек, где готовят еду для бойцов Сил территориальной обороны Украины.

"Каждый день готовим около 1500 порций для ТРО, а также привлекаем международные компании, которые помогают с финансированием", – написал он в посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

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