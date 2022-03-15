Рыженков: Мы остаемся в Киеве и сделаем все возможное, чтобы Украина победила в войне

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить. И остаемся в Киеве, вместе с нашим президентом, властью и нашими военными, чтобы противостоять врагу плечом к плечу", – заявил он.

По словам Юрия Рыженкова, компания и Фонд Рината Ахметова сосредоточились на гуманитарной помощи.

"Как и все украинцы, мы верим в то, что мы сможем это [войну] остановить. И компания, акционеры объединились для того, чтобы пройти каждый шаг вместе и сделать все возможное для предотвращения плохого сценария. На данный момент мы сфокусированы на гуманитарной помощи, мы создали логистическую сеть совместно с Фондом Рината Ахметова, мы создали хаб в Польше, где аккумулируем всю необходимую гуманитарную помощь. После мы доставляем ее в Запорожье, где она сортируется и доставляется людям", – рассказал он в эфире CNN.

По его словам, группа "Метинвест" Ахметова доставила уже 80 тонн помощи и не собирается останавливаться на достигнутом, параллельно компания помогает армии и территориальной обороне Украины.

"Мы делаем противотанковые ежи и доставляем железобетонные блоки, чтобы создавать оборонные пункты, покупаем бронежилеты, каски и аптечки, чтобы улучшить защиту территориальной обороны", – подчеркнул Рыженков.

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