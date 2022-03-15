Российская армия воевать практически не умеет, а партнеры скромно стоят в стороне, боясь стать глобальными лидерами – Подоляк

Советник главы ОП сообщил, что с Россией ведутся переговоры, одновременно он не исключил возможность эскалации со стороны агрессора Фото: Михайло Подоляк / Twitter

"20-й день войны – это очень много для того, чтобы доказать всем, что мы непобедимы. У нас без изменений. Без изменений в том, что мы умеем сражаться, и это уже все понимают. Без изменений в том, что наши партнеры с удивлением на все это смотрят и все еще решают для себя, готовы ли они брать ответственность такую, как берет Украина. Без изменений в том, что российская армия воевать практически не умеет, она умеет бомбить только гражданскую инфраструктуру и только мирных граждан", – подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что Украина до сих пор не получила от своих союзников ту поддержку, которую ожидала.

"Партнеры скромно стоят в стороне, боясь стать глобальными лидерами", – написал Подоляк.

Советник главы ОП также сообщил, что с Россией ведутся переговоры, одновременно он не исключил возможность эскалации со стороны агрессора.

"Мы ведем переговоры, безусловно, мы получаем результат, мы будем держать врага по всем направлениям, он будет терять рассудок и дальше и будет пробовать нас сломать, но это невозможно, вы уже это поняли", – сказал Подоляк.

Он добавил, что уверен в победе Украины.

20-й день героїзму країни. Справжня свобода завжди коштує дорого. Решта без змін. РФ і далі воює лише з мирними містами, знищуючи їх уночі ракетами. Наші військові впевнено б'ють росіян на всіх напрямках. Партнери досі скромно стоять осторонь, боячись стати глобальними лідерами. pic.twitter.com/HQvHQnIs3T — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)