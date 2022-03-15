"На этом месте будет клумба". Под Черниговом уничтожили российскую батарею системы залпового огня, обстреливавшую жилые кварталы

"Защитниками Чернигова была обнаружена батарея РСЗО врага, коварно обстреливавшая жилые кварталы города. Наблюдатели заметили, как батарея начала разворачиваться для преступных обстрелов. Но 10 минут работы нашей артиллерии быстро свернули их планы. Теперь на этом месте будет клумба", – говорится в сообщении.

В командовании отметили, что ситуация в зоне ответственности их подразделений по состоянию на утро 15 марта остается контролируемой.

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