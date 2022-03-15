"На этом месте будет клумба". Под Черниговом уничтожили российскую батарею системы залпового огня, обстреливавшую жилые кварталы

"Защитниками Чернигова была обнаружена батарея РСЗО врага, коварно обстреливавшая жилые кварталы города. Наблюдатели заметили, как батарея начала разворачиваться для преступных обстрелов. Но 10 минут работы нашей артиллерии быстро свернули их планы. Теперь на этом месте будет клумба", – говорится в сообщении.
В командовании отметили, что ситуация в зоне ответственности их подразделений по состоянию на утро 15 марта остается контролируемой.
Война России против Украины. Главное
После вторжения в Украину российских оккупантов враг подошел к Чернигову, но не смог его захватить. Бои продолжаются на подступах к областному центру.
Оккупанты бомбят Чернигов с самого начала войны. В частности, 2 марта ГСЧС сообщала, что в результате авиаудара по городу погибли минимум 33 человека, 18 получили ранения.
По словам мэра города Вячеслава Атрошенко, разрушения в Чернигове сравнимы с теми, что были при бомбардировке нацистами в 1941 году. В городе тяжелая ситуация с электроснабжением, водой, газом, теплом.
11 марта он сообщал, что под атаку оккупантов попали стадион имени Гагарина и детская библиотека. 13 марта в результате авиаудара обрушилась многоэтажка, 14 марта авиация российских оккупантов разбомбила одну из подающих в Чернигов воду насосных станций. Погибли люди.