"Метинвест" доставил 80 тонн помощи пострадавшим от войны

"Ситуация в Мариуполе, где живет много наших сотрудников, очень тяжелая, 400 тыс. украинцев вынуждены последние две недели жить в бомбоубежищах под постоянными обстрелами. Мы пытаемся доставить в Мариуполь гуманитарную помощь и автобусы, чтобы вывезти из города максимальное количество людей. Однако последние семь дней гуманитарный конвой обстреливают российские войска, не позволяя прорваться в город", – напомнил руководитель "Метинвеста".
Рыженков добавил, что в Польше компания открыла гуманитарный хаб, откуда помощь переправляют в Запорожье и дальше распределяют нуждающимся.
"Мы доставили уже 80 тонн помощи и собираемся наращивать объемы", – сообщил Рыженков.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.