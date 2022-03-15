"Метинвест" доставил 80 тонн помощи пострадавшим от войны

В Польше компания открыла гуманитарный хаб, откуда помощь переправляют в Запорожье и дальше распределяют нуждающимся Фото: metinvest.media

"Ситуация в Мариуполе, где живет много наших сотрудников, очень тяжелая, 400 тыс. украинцев вынуждены последние две недели жить в бомбоубежищах под постоянными обстрелами. Мы пытаемся доставить в Мариуполь гуманитарную помощь и автобусы, чтобы вывезти из города максимальное количество людей. Однако последние семь дней гуманитарный конвой обстреливают российские войска, не позволяя прорваться в город", – напомнил руководитель "Метинвеста".

Рыженков добавил, что в Польше компания открыла гуманитарный хаб, откуда помощь переправляют в Запорожье и дальше распределяют нуждающимся.

"Мы доставили уже 80 тонн помощи и собираемся наращивать объемы", – сообщил Рыженков.

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