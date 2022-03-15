"Метинвест" предоставляет стройматериалы для оборудования блокпостов в Украине

"С начала боевых действий из стали "Метинвеста" произведено более 35 тыс. противотанковых ежей. Кроме этого предприятия группы и партнеры производят шипованные цепи против колесной техники и противодесантные ежи. Также из стали Метинвест делают буржуйки и печи для отопления и разогрева пищи на блокпостах. Продолжается укрепление блокпостов. Компания предоставила более 600 тонн песка и щебня, 2,1 тыс. железобетонных блоков и 60 плит, лесоматериалы", – перечислили в компании.

Металл компании сейчас идет в том числе на нужны обороны Украины.

"Еще месяц назад мы с гордостью говорили, что самые красивые стальные постройки Украины сделаны из стали "Метинвеста". Сегодня мы и наши партнеры изготавливаем из стали не столь утонченные объекты. Они просты, но убедительны. Украинские города встречают захватчиков не с цветами, а с ежами и цепями", – рассказал генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

В интервью американскому изданию Forbes Ахметов заявил, что вместе со всеми украинцами ожидает победы в войне, которую развязала Россия, и не пожалеет денег для восстановления страны.

Для защиты ВСУ компания выделила €10 млн на приобретение бронежилетов, касок и аптечек. Закупка будет проходить в несколько этапов. В рамках первого этапа "Метинвест" приобрел 2,8 тыс. бронежилетов третьего и четвертого уровней защиты, произведенных в Польше, и 500 армейских аптечек производства Турции. На втором этапе также будут приобретены бронежилеты, медицинские аптечки и защитные каски для теробороны. Первая партия уже идет в Украину и в ближайшее время будет предоставлена силам территориальной обороны, сообщили в "Метинвесте".

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