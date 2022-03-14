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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест" обустраивает 5,5 тыс. спальных мест для переселенцев из горячих точек

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Компания закупает необходимые для приема переселенцев вещи
Компания закупает необходимые для приема переселенцев вещи
Фото: metinvest.media

Группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского организовывает места для приема вынужденных переселенцев из самых горячих точек Украины, в частности из Мариуполя. На базах отдыха, в санаториях, профилакториях и общежитиях в Запорожье, Кривом Роге, Каменском и Покровске будет организовано около 5,5 тыс. спальных мест, сообщили в пресс-службе компании.

Волонтеры "Метинвеста" уже собрали одеяла, подушки, белье и другие необходимые для переселенцев вещи, компания закупает матрасы, создала условия для приготовления еды, есть товары первой необходимости: питьевая вода, продукты и лекарства. С внутренними переселенцами на местах будут при необходимости работать психологи и врачи.

"Мы верим, что здравый смысл проснется у нашего врага и гуманитарные коридоры будут работать. Люди очень ждут помощи в городах, где уже более недели идут непрерывные обстрелы. Мариуполь сегодня просто гибнет без еды и воды. Мы готовы помочь. Мы знаем как, и главное – нам есть чем помочь. Надеемся, что эта ужасная ситуация в ближайшие часы будет решена и мы сможем спасти людей", – сказал генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Колонны с гуманитарным грузом и эвакуационными автобусами уже сформированы в Запорожье и ждут открытия "зеленого коридора" в Мариуполь, подчеркнули в пресс-службе компании.

Война России против Украины. Главное

Теги: Запорожье, Мариуполь, лекарства, Метинвест, помощь, эвакуация, переселенцы, волонтеры, война России против Украины, Каменское, Покровск, Юрий Рыженков
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