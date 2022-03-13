"Укрметаллургпром" требует исключить все российские компании из Worldsteel

Российский металл стал разрушительным, предназначенным для кровавой расправы над украинским народом, сказано в письме Фото: pixabay.com

"Всемирная ассоциация производителей стали – самая большая и авторитетная отраслевая ассоциация. Однако, к сожалению, среди ее уважаемых участников – представители оккупантов – компания "Евраз", Магнитогорский металлургический комбинат, "Металлоинвест", группа НЛМК, Трубная металлургическая компания, "Северсталь", ассоциация "Русская сталь" и другие. Мы считаем эти российские компании пособиями террористов, финансирующими войну. С их молчаливого согласия когда-то животворный металл превратился в разрушительный, предназначенный для кровавой расправы над украинским народом", – говорится в письме.

В документе подчеркивается, что украинское металлургическое сообщество всеми силами помогает армии, организует гуманитарную помощь, не останавливает работу предприятий там, где это возможно, поддерживая экономику страны.

"Многие металлурги и горняки присоединились к рядам украинских Вооруженных сил, чтобы защищать свою родину. Бомбоубежища металлургических и горнодобывающих предприятий стали вторым домом для жителей Мариуполя, Авдеевки, Кривого Рога, Запорожья и других украинских городов", – отметили авторы.

Фото: metinvest.media

Горно-металлургическая группа "Метинвест" покупает для территориальной обороны Украины средства защиты в условиях войны – бронежилеты, каски и аптечки, компания выделила на это €10 млн. Кроме того, в Польше создали гуманитарный хаб на базе компании "Метинвест". На нем аккумулируется помощь европейских стран для украинцев.

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" выделило $2 млн на обеспечение гуманитарных нужд Украины во время войны с Россией. Предприятие перечислило $1 млн на банковский счет украинского правительства для гуманитарных целей: обеспечение жильем, продуктами питания, лекарствами и одеждой беженцев и перемещенных лиц. Компания также выделила дополнительный $1 млн на предоставление гуманитарной помощи в городе Кривой Рог – обеспечение медицинскими средствами и оборудованием местных больниц, в первую очередь тех, где будут лечить раненых, писало агентство "Интерфакс-Украина".

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