Горно-обогатительные комбинаты "Метинвеста" продолжают работу в условиях военного времени

"Южный ГОК третью неделю работает в условиях военного времени. Строгая экономия денег и ТМЦ ресурсов позволяет предприятию контролировать ситуацию. А сотрудники цехов железнодорожного транспорта на Севгоке в Кривом Роге работают одновременно в нескольких направлениях. Они перевозят руду на дробильную фабрику №1, доставляют скальные породы в отвалы, отгружают готовую продукцию и принимают необходимые для производства материалы и сырье", – сказано в сообщении.

Из-за развязанной Россией войны комбинат испытывает трудности с отправлением железорудного концентрата потребителям Азии и Северной Африки.

"Ограничения со сбытом товарной продукции заставили ЮГОК снизить загрузку производственных мощностей. Поэтому комбинат временно остановил несколько технологических секций обогатительного передела. Часть произведенного концентрата предприятие отгружает на внутренний склад", – отметили в "Метинвесте".

Центральный горно-обогатительный комбинат тоже продолжает добычу руды.

"Машинисты экскаваторов, буровых станков и ремонтники выходят на рабочие места и выполняют плановые задания. Поэтому несмотря на все вызовы, комбинаты продолжает стабильно работать. Предприятие полностью выполняет план производства как по объему, так и по качеству, и продолжает реализацию инвестиционных и экологических программ", – подчеркнули в "Метинвесте".

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