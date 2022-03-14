"Метинвест" изготовил больше 35 тыс. противотанковых ежей

"С первых дней войны группа "Метинвест" Рината Ахметова начала помогать ВСУ и территориальной обороне по всей Украине. Для защиты городов на базах "Метинвест СМЦ" начали бесплатно предоставлять металл для изготовления ежей. Еще часть средств удержания продвижения врага была изготовлена на предприятиях "Метинвеста". С начала боевых действий из стали "Метинвеста" изготовлено более 35 тыс. противотанковых ежей. Кроме этого, предприятия группы и партнеры производят шипованные цепи против колесной техники и противодесантные ежи", – сказано в сообщении.





Война России против Украины. Главное