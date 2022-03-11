Картонные бронежилеты и защита танков из яичных лотков. НАПК поблагодарило Шойгу за разворовывание ресурсов армии РФ

В письме глава НАПК выражает благодарность "за неоценимый вклад в то, что российские средства и ресурсы для нападения на Украину были разворованы еще на этапе их накопления на границе" и за то, что таким образом Шойгу вместе с другими чиновниками "способствовал ускорению ликвидации оккупантов на землях суверенного государства Украина".
Копии письма также были направлены на Госдуму РФ, Совет Федерации и Фонд борьбы с коррупцией.
Новиков перечислил некоторые свидетельства влияния коррупции на боеспособность российских войск и приложил фото. Среди них:
"Кроме очевидного комфорта, который испытывают российские военные в открытом кузове при украинских мартовских морозах, скорость передвижения этого транспортного средства, а также яркий аквамариновый цвет кузова позволяют силам местной территориальной обороны эффективно проходить тренировочную подготовку по эксплуатации современного вооружения по легким мишеням", – заметили в НАПК.
Также в агентстве обратили внимание, что в картонных бронежилетах были спрятаны памятки "О порядке выявления коррупционных и других нарушений при выявлении конфликта интересов в военных подразделениях".
Чтобы уменьшить вероятность "конфликта интересов", в НАПК предложили российским солдатам воспользоваться инструкцией по сдаче в плен.
"Отправляем письмо сейчас, пока в России еще есть иностранная компьютерная техника, которая позволяет просмотреть соответствующие фотографии", – добавили в агентстве.
Война России против Украины. Главное
1 марта в НАПК заявляли, что декларировать захваченный российский танк или БТР не нужно, "так как стоимость этого дерьма не превышает 100 прожиточных минимумов".
По данным украинских властей, потери личного состава российской стороны превысили 12 тыс. человек (речь идет об убитых, раненых и взятых в плен). Также уничтожены 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет и другая техника.
По оценкам американской разведки на 8 марта, за 13 дней войны в Украине Россия потеряла от 8% до 10% военного имущества, которое она использовала для вторжения; украинские военные потеряли такой же процент своего имущества.