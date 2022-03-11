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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Картонные бронежилеты и защита танков из яичных лотков. НАПК поблагодарило Шойгу за разворовывание ресурсов армии РФ

Украинские военные захватили российский танк с защитой из картонных лотков для яиц
Украинские военные захватили российский танк с защитой из картонных лотков для яиц
Фото: nazk.gov.ua

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков направил благодарственное письмо министру обороны России Сергею Шойгу. Об этом сообщается на сайте НАПК.

В письме глава НАПК выражает благодарность "за неоценимый вклад в то, что российские средства и ресурсы для нападения на Украину были разворованы еще на этапе их накопления на границе" и за то, что таким образом Шойгу вместе с другими чиновниками "способствовал ускорению ликвидации оккупантов на землях суверенного государства Украина".

Копии письма также были направлены на Госдуму РФ, Совет Федерации и Фонд борьбы с коррупцией.

Новиков перечислил некоторые свидетельства влияния коррупции на боеспособность российских войск и приложил фото. Среди них:

  • защита российских танков Т-72 и Т-80, изготовленная из картонных лотков из-под яиц;
  • бронежилеты, изготовленные из картона вместо бронированных пластин, на членах экипажа захваченного российского бронеавтомобиля "Барнаул-Т";
  • продовольственные наборы, срок годности которых истек еще в 2015 году;
  • использование для передвижения личного состава ЗИЛ-130.

"Кроме очевидного комфорта, который испытывают российские военные в открытом кузове при украинских мартовских морозах, скорость передвижения этого транспортного средства, а также яркий аквамариновый цвет кузова позволяют силам местной территориальной обороны эффективно проходить тренировочную подготовку по эксплуатации современного вооружения по легким мишеням", – заметили в НАПК. 

Также в агентстве обратили внимание, что в картонных бронежилетах были спрятаны памятки "О порядке выявления коррупционных и других нарушений при выявлении конфликта интересов в военных подразделениях".

Чтобы уменьшить вероятность "конфликта интересов", в НАПК предложили российским солдатам воспользоваться инструкцией по сдаче в плен.

"Отправляем письмо сейчас, пока в России еще есть иностранная компьютерная техника, которая позволяет просмотреть соответствующие фотографии", – добавили в агентстве. 

Война России против Украины. Главное

Контекст:

1 марта в НАПК заявляли, что декларировать захваченный российский танк или БТР не нужно, "так как стоимость этого дерьма не превышает 100 прожиточных минимумов".

По данным украинских властей, потери личного состава российской стороны превысили 12 тыс. человек (речь идет об убитых, раненых и взятых в плен). Также уничтожены 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет и другая техника.

По оценкам американской разведки на 8 марта, за 13 дней войны в Украине Россия потеряла от 8% до 10% военного имущества, которое она использовала для вторжения; украинские военные потеряли такой же процент своего имущества.

Теги: танки, Сергей Шойгу, военная техника, бронежилеты, армия РФ, российская агрессия, война России против Украины, НАПК, Александр Новиков (НАПК), российские военные
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