Картонные бронежилеты и защита танков из яичных лотков. НАПК поблагодарило Шойгу за разворовывание ресурсов армии РФ

Украинские военные захватили российский танк с защитой из картонных лотков для яиц Фото: nazk.gov.ua

В письме глава НАПК выражает благодарность "за неоценимый вклад в то, что российские средства и ресурсы для нападения на Украину были разворованы еще на этапе их накопления на границе" и за то, что таким образом Шойгу вместе с другими чиновниками "способствовал ускорению ликвидации оккупантов на землях суверенного государства Украина".

Копии письма также были направлены на Госдуму РФ, Совет Федерации и Фонд борьбы с коррупцией.

Новиков перечислил некоторые свидетельства влияния коррупции на боеспособность российских войск и приложил фото. Среди них:

защита российских танков Т-72 и Т-80, изготовленная из картонных лотков из-под яиц;

бронежилеты, изготовленные из картона вместо бронированных пластин, на членах экипажа захваченного российского бронеавтомобиля "Барнаул-Т";

продовольственные наборы, срок годности которых истек еще в 2015 году;

использование для передвижения личного состава ЗИЛ-130.

"Кроме очевидного комфорта, который испытывают российские военные в открытом кузове при украинских мартовских морозах, скорость передвижения этого транспортного средства, а также яркий аквамариновый цвет кузова позволяют силам местной территориальной обороны эффективно проходить тренировочную подготовку по эксплуатации современного вооружения по легким мишеням", – заметили в НАПК.

Также в агентстве обратили внимание, что в картонных бронежилетах были спрятаны памятки "О порядке выявления коррупционных и других нарушений при выявлении конфликта интересов в военных подразделениях".

Чтобы уменьшить вероятность "конфликта интересов", в НАПК предложили российским солдатам воспользоваться инструкцией по сдаче в плен.

"Отправляем письмо сейчас, пока в России еще есть иностранная компьютерная техника, которая позволяет просмотреть соответствующие фотографии", – добавили в агентстве.

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