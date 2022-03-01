НАПК: Декларировать захваченный российский танк или БТР не нужно, так как стоимость этого дерьма не превышает 100 прожиточных минимумов

"Захватили российский танк или БТР и волнуетесь, как его декларировать? Сохраняйте спокойствие и продолжайте защищать Родину! Декларировать захваченные российские танки и другую технику не нужно, ведь стоимость этого дерьма не превышает 100 прожиточных минимумов (248 100 грн). Соответственно, подавать сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней в случае захвата такого хлама также не нужно", – сообщили в НАПК.

В агентстве также отметили, что боевые трофеи не подлежат отражению в декларации.

"Они были приобретены не вследствие заключения какого-либо вида сделки, а в связи с полномасштабной агрессией с 24 февраля 2022 года Рссийской Федерации против независимого и суверенного Украинского государства как продолжение начатого в 2014 году коварного нападения России на Украину с целью ее уничтожени; благодаря мужеству и победе защитников Украинского государства вражеская военная техника обычно попадает к вам уже уничтоженной и выведенной из строя, из-за чего невозможно провести ее оценку в соответствии с законом Украины "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине". Следовательно, невозможно и выяснить, сколько стоит такое имущество. Так что русский танк, иди нах...й (с декларации)", – заявили в пресс-службе.

В то же время субъекты декларирования по желанию могут задекларировать захваченную российскую технику.