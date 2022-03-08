Из-за войны России против Украины могут резко вырасти цены на продукты, что угрожает голодом в бедных странах – Всемирная продовольственная программа

Украина и Россия, которых когда-то называли "житницей Европы", экспортируют примерно четверть мировой пшеницы и половину продукции из подсолнечника, в частности семена и растительное масло. Украина также является мировым поставщиком кукурузы, пишет BBC News.
Телерадиокомпания приводит данные аналитиков, согласно которым война России против Украины может повлиять на производство зерновых и даже удвоить мировые цены на пшеницу.
По словам Бизли, такие процессы подвергают риску голодной смерти еще больше людей во всем мире. За последние четыре года количество людей, сталкивающихся с потенциальной голодной смертью, во всем мире уже возросло с 80 млн до 276 млн, предостерег глава Всемирной продовольственной программы.
Он, в частности, назвал страны, которые зависят от Украины как "житницы" – это Йемен, Сирия, Тунис, Ливан.
Представитель крупного производителя удобрений, норвежской химической компании Yara International, работающей в более чем 60 странах, сообщил BBC, что дефицит может сильно ударить по урожайности, что приведет к "глобальному продовольственному кризису".
Украинские фермеры покинули свои поля, поскольку вынуждены защищать землю с оружием в руках от российских оккупантов, рассказала телерадиокомпании украинский юрист, эксперт по международному торговому арбитражу Иванна Дориченко.
"Мужчины, которым нужно работать на земле, сейчас защищают нашу землю. Потому что если они не защитят землю, не на чем будет работать позже", – отметила юрист.
Она также добавила, что война вызвала хаос в линиях поставок, обычно используемых для экспорта сельскохозяйственной продукции, а украинские военные приостановили все коммерческие судоходства в своих портах после российского вторжения.
По ее словам, Украина больше не может отправлять товары в такие регионы, как Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Африка, а также неправительственным организациям, таким как Всемирная продовольственная программа.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили, по данным Генштаба ВСУ, более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также сотни танков и других бронемашин, десятки артиллерийских систем, самолетов, вертолетов и другой военной техники.
РФ отказывается забирать тела погибших в Украине российских военных, заявила 7 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.