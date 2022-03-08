Из-за войны России против Украины могут резко вырасти цены на продукты, что угрожает голодом в бедных странах – Всемирная продовольственная программа

Украина и Россия, которых когда-то называли "житницей Европы", экспортируют примерно четверть мировой пшеницы и половину продукции из подсолнечника, в частности семена и растительное масло. Украина также является мировым поставщиком кукурузы, пишет BBC News.

Телерадиокомпания приводит данные аналитиков, согласно которым война России против Украины может повлиять на производство зерновых и даже удвоить мировые цены на пшеницу.

По словам Бизли, такие процессы подвергают риску голодной смерти еще больше людей во всем мире. За последние четыре года количество людей, сталкивающихся с потенциальной голодной смертью, во всем мире уже возросло с 80 млн до 276 млн, предостерег глава Всемирной продовольственной программы.

Он, в частности, назвал страны, которые зависят от Украины как "житницы" – это Йемен, Сирия, Тунис, Ливан.

Представитель крупного производителя удобрений, норвежской химической компании Yara International, работающей в более чем 60 странах, сообщил BBC, что дефицит может сильно ударить по урожайности, что приведет к "глобальному продовольственному кризису".

Украинские фермеры покинули свои поля, поскольку вынуждены защищать землю с оружием в руках от российских оккупантов, рассказала телерадиокомпании украинский юрист, эксперт по международному торговому арбитражу Иванна Дориченко.

"Мужчины, которым нужно работать на земле, сейчас защищают нашу землю. Потому что если они не защитят землю, не на чем будет работать позже", – отметила юрист.

Она также добавила, что война вызвала хаос в линиях поставок, обычно используемых для экспорта сельскохозяйственной продукции, а украинские военные приостановили все коммерческие судоходства в своих портах после российского вторжения.

По ее словам, Украина больше не может отправлять товары в такие регионы, как Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Африка, а также неправительственным организациям, таким как Всемирная продовольственная программа.