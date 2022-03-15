Зеленский подписал законы об ответственности за коллаборационизм

Зеленский подписал оба закона об ответственности за коллаборационизм 14 марта Фото: president.gov.ua

"Закон о коллаборационизме подписан президентом уже, по моей информации, и будет опубликован", – отметил он.

Верховная Рада 3 марта приняла в целом законопроекты №5143 (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) и №5144 (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность).

Как отмечается на сайте парламента, Зеленский подписал оба документа 14 марта.

Так, за сотрудничество с государством-агрессором, его оккупационной администрацией, вооруженными или военизированными формированиями в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной или трудовой сферах ограничен доступ к занятиям государственных должностей, а также должностей в органах местного самоуправления сроком до 15 лет.

Коллаборанты не смогут в будущем быть членами избирательных комиссий, официальными наблюдателями, уполномоченными представителями кандидата на пост президента Украины в Центральной избирательной комиссии, доверенными лицами кандидата на пост президента Украины, кандидатами на местных выборах.

Коллаборационная деятельность в Украине будет караться тюремным заключением сроком до 15 лет (при тяжелых последствиях или гибели людей – сроком на 15 лет или пожизненным лишением свободы).

Кроме того, политические партии, уполномоченные лица которых были осуждены за коллаборационизм, могут быть запрещены в Украине.