СБУ за сутки задержала 60 коллаборантов и 20 ДРГ в разных регионах Украины

В СБУ рассказали о своей работе в военное время Фото: Служба безпеки України / Facebook

"СБУ задержала 60 коллаборантов и разоблачила 20 вражеских ДРГ в разных регионах", – заявили в спецслужбе.

По информации СБУ, в частности, в Черкасской области задержана информатор, работавшая на разведку оккупанта. "Она передавала фото и видео о расположении военнослужащих и техники ВСУ", – уточнили в релизе.

В Луганской области, согласно сообщению, СБУ фиксирует преступления агрессора на временно оккупированной территории, в частности формирование карательных органов.

"В такие населенные пункты, как Марковка, Беловодск и Троицкое, оккупанты привезли так называемых прокуроров из ОРЛО, которые уже зарекомендовали себя в самопровозглашенной "ЛНР", – говорится в сообщении.

В Кировоградской области, по информации СБУ, задержан мужчина, который с территории Украины работал в российском информационном поле: публиковал на форумах сообщения с антиукраинской позицией.

"В Закарпатской области СБУ задержала местного жителя, организовавшего канал незаконной переправки за границу граждан призывного возраста", – говорится в сообщении украинской спецслужбы.