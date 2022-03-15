СБУ задержала хакера, обеспечивавшего оккупантам мобильную связь в Украине

По данным СБУ, за один день через задержанного хакера проходило до тысячи звонков, значительная часть которых – от высшего руководства оккупантской армии Фото: Служба безпеки України / Facebook

"С помощью этого коллаборанта враг анонимно совершал телефонные звонки из РФ на мобильные телефоны захватчиков в Украине, рассылал украинским силовикам и государственным служащим смс с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов, передавал команды и указания передовым группам российских захватчиков", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, за один день через задержанного хакера проходило до тысячи звонков, значительная часть которых – от высшего руководства оккупантской армии.

Отмечается, что коллаборант задержан, у него изъято все оборудование. Злоумышленнику объявлено о подозрении.

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