"Именно здесь, в охваченном войной Киеве, творится история". В Украину прибыли премьер-министры Польши, Чехии и Словении

"Эта война – результат действий жестокого тирана, который нападает на уязвимых мирных жителей, обстреливает города и больницы Украины! Как следствие, мир потерял чувство безопасности, гибнут невинные люди и теряют все свое имущество. Надо поскорее остановить трагедию, которая происходит на востоке!" – написал он.

Моравецкий отметил, что в Киеве они представляют не только свои страны. Визит был согласован с лидерами ЕС и НАТО, подчеркнул политик.

"Именно здесь, в охваченном войной Киеве, творится история. Именно здесь свобода борется с миром тирании. Именно здесь будущее всех нас висит на волоске. ЕС поддерживает Украину, которая может рассчитывать на помощь своих друзей. Этот месседж мы привезли сегодня в Киев", – добавил Моравецкий в Twitter.

It is here, in war-torn Kyiv, that history is being made. It is here, that freedom fights against the world of tyranny. It is here that the future of us all hangs in the balance. EU supports UA, which can count on the help of its friends - we brought this message to Kyiv today. pic.twitter.com/Us7k9xTq5f — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 15, 2022

Янша тоже опубликовал в Facebook фотографии из Киева.

"Каждая дорога в Украину – это европейская дорога. Скоро это будет дорога в Европейский союз тоже. Последние два года мы много говорили о европейских ценностях, в основном на теоретическом уровне. А потом мы вдруг обнаружили, что фундаментальные европейские ценности действительно существуют, и что они находятся под угрозой, и что европейцы защищают их своей жизнью. В Украине", – написал премьер-министр Словении.

Он подчеркнул, что в этот момент все в Евросоюзе "начали просыпаться".

"Чтобы измениться. Чтобы стать более сплоченными, чем когда-либо раньше. В поддержку Украины. Это благодаря их смелости. Единству. Жертвенности. Сейчас, когда мы говорим о ценностях, на всем европейском континенте нет ни одной страны, которая была бы более европейской, чем Украина. Ваша борьба – это наша борьба, и вместе мы победим", – написал Янша.

В Киеве политики встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Это первый визит такого уровня после нападения России на Украину.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик рассказал каналу Polsat News, что политики добирались в Киев на поезде и что поездка заняла "большую часть дня".

"На наших глазах творится история, на наших глазах куется будущее Европы, а может быть, и мира", – сказал Дворчик, добавив, что в такие моменты собственная безопасность должна быть отодвинута на второй план.

Он заявил, что это не только исторический жест солидарности с Украиной, "премьер-министры привезли с собой конкретные предложения о ее поддержке".

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