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ПОЛИТИКА

"Именно здесь, в охваченном войной Киеве, творится история". В Украину прибыли премьер-министры Польши, Чехии и Словении

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Янша, Моравецкий, Качиньский и Фиала добирались в Киев на поезде
Янша, Моравецкий, Качиньский и Фиала добирались в Киев на поезде
Фото: EPA

Вечером 15 марта в Киев прибыли премьер-министр и вице-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша. Об этом в Facebook сообщил Моравецкий и разместил соответствующие фото.

"Эта война – результат действий жестокого тирана, который нападает на уязвимых мирных жителей, обстреливает города и больницы Украины! Как следствие, мир потерял чувство безопасности, гибнут невинные люди и теряют все свое имущество. Надо поскорее остановить трагедию, которая происходит на востоке!" – написал он. 

https://www.facebook.com/MorawieckiPL/posts/507856730705389

Моравецкий отметил, что в Киеве они представляют не только свои страны. Визит был согласован с лидерами ЕС и НАТО, подчеркнул политик. 

https://www.facebook.com/MorawieckiPL/posts/507961697361559

"Именно здесь, в охваченном войной Киеве, творится история. Именно здесь свобода борется с миром тирании. Именно здесь будущее всех нас висит на волоске. ЕС поддерживает Украину, которая может рассчитывать на помощь своих друзей. Этот месседж мы привезли сегодня в Киев", – добавил Моравецкий в Twitter. 

Янша тоже опубликовал в Facebook фотографии из Киева. 

"Каждая дорога в Украину – это европейская дорога. Скоро это будет дорога в Европейский союз тоже. Последние два года мы много говорили о европейских ценностях, в основном на теоретическом уровне. А потом мы вдруг обнаружили, что фундаментальные европейские ценности действительно существуют, и что они находятся под угрозой, и что европейцы защищают их своей жизнью. В Украине", – написал премьер-министр Словении.

Он подчеркнул, что в этот момент все в Евросоюзе "начали просыпаться".

"Чтобы измениться. Чтобы стать более сплоченными, чем когда-либо раньше. В поддержку Украины. Это благодаря их смелости. Единству. Жертвенности. Сейчас, когда мы говорим о ценностях, на всем европейском континенте нет ни одной страны, которая была бы более европейской, чем Украина. Ваша борьба – это наша борьба, и вместе мы победим", – написал Янша. 

https://www.facebook.com/janezjansaSDS/posts/10161534432948572

В Киеве политики встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. 

Это первый визит такого уровня после нападения России на Украину. 

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик рассказал каналу Polsat News, что политики добирались в Киев на поезде и что поездка заняла "большую часть дня".

"На наших глазах творится история, на наших глазах куется будущее Европы, а может быть, и мира", – сказал Дворчик, добавив, что в такие моменты собственная безопасность должна быть отодвинута на второй план.

Он заявил, что это не только исторический жест солидарности с Украиной, "премьер-министры привезли с собой конкретные предложения о ее поддержке". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня 20-й день войны России против Украины. По данным директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса, президент России Владимир Путин рассчитывал "захватить Киев в течение первых двух дней кампании", но российская армия встретила жесткое сопротивление украинцев. Именно поэтому, по информации американских спецслужб, Россия обратилась к Китаю за помощью.

Западные союзники помогают Украине финансированием и вооружением, но, как отметил Зеленский, объемы военной помощи пока недостаточны. "Объем, который вы даете на неделю, мы используем за 20 часов... У нас столько оккупантов! Наши военные называют их "саранча". На каждого человека – 20–30 их людей, на один наш танк – 100 их", – сказал Зеленский 15 марта

На фоне вторжения РФ Украина подала заявку на членство в ЕС, призвав рассмотреть ее по ускоренной процедуре вступления. Президенты ряда стран Евросоюза, в том числе Польши, Чехии и Словении, чьи делегации сегодня прибыли в Киев, поддержали скорое вступление Украины в ЕС.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Киев, Чехия, Польша, Словакия, Ярослав Качиньский, нападение, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Матеуш Моравецкий, Петр Фиала, Янез Янша, Михал Дворчик
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