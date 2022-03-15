Принятых санкций против России недостаточно для прекращения войны, нужно эмбарго на любую торговлю с РФ – Зеленский

Санкционная политика должна быть такой, чтобы даже подумать о войне никто не мог, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Его выступление опубликовано в Facebook главы Украинского государства.

"Принятых санкций, мне кажется, недостаточно. Хотя мы благодарны вам всем, но агрессивные планы России еще не развалились, и можно понять, почему. Мир молчит из-за захвата российскими войсками двух атомных станций. Мы слышим слова – этого слишком мало. Они обстреляли самую большую атомную электростанцию в Европе, они поставили под угрозу безопасность объектов в Чернобыле... Какой ответ они получили на это? Мы считаем, что практически никакой", – сказал Зеленский.

По его словам, несмотря на введение санкций против РФ, многие мировые компании продолжают работу на российском рынке – Nestle, Philip Morris и Raiffeisen, а часть заявили о выходе, но не уволили своих сотрудников.

"Санкционная политика должна быть такой, чтобы даже подумать о войне никто не мог. Вопрос не только в России – вопрос в будущем: что еще может быть. Нужен запрет для российского флота пользоваться портами мира. Нужно полное отключение российских банков от SWIFT. Нужно признание российского государства государством-террористом, потому что это так и есть. И нужно эмбарго на любую торговлю с Россией. Мы подчеркиваем: это нужно нам, но это нужно и вам – для всего мира, для мира в Украине и в Европе", – отметил Зеленский.



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