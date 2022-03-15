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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Принятых санкций против России недостаточно для прекращения войны, нужно эмбарго на любую торговлю с РФ – Зеленский

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Санкционная политика должна быть такой, чтобы даже подумать о войне никто не мог, отметил Зеленский
Санкционная политика должна быть такой, чтобы даже подумать о войне никто не мог, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Чтобы остановить военную агрессию РФ против Украины, принятых санкций против России недостаточно. Такое мнение 15 марта, выступая в онлайн-режиме на встрече с лидерами государств Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force), выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Его выступление опубликовано в Facebook главы Украинского государства.

"Принятых санкций, мне кажется, недостаточно. Хотя мы благодарны вам всем, но агрессивные планы России еще не развалились, и можно понять, почему. Мир молчит из-за захвата российскими войсками двух атомных станций. Мы слышим слова – этого слишком мало. Они обстреляли самую большую атомную электростанцию в Европе, они поставили под угрозу безопасность объектов в Чернобыле... Какой ответ они получили на это? Мы считаем, что практически никакой", – сказал Зеленский.

По его словам, несмотря на введение санкций против РФ, многие мировые компании продолжают работу на российском рынке – Nestle, Philip Morris и Raiffeisen, а часть заявили о выходе, но не уволили своих сотрудников.

"Санкционная политика должна быть такой, чтобы даже подумать о войне никто не мог. Вопрос не только в России – вопрос в будущем: что еще может быть. Нужен запрет для российского флота пользоваться портами мира. Нужно полное отключение российских банков от SWIFT. Нужно признание российского государства государством-террористом, потому что это так и есть. И нужно эмбарго на любую торговлю с Россией. Мы подчеркиваем: это нужно нам, но это нужно и вам – для всего мира, для мира в Украине и в Европе", – отметил Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/535664691199430/


Война России против Украины. Главное

Контекст:

В течение февраля – марта ЕС ввел три пакета санкций против РФ и Беларуси из-за агрессии против Украины, в том числе запретил операции с центробанками двух стран и отключил некоторые российские и белорусские банки от международной межбанковской системы SWIFT. 

Четвертый пакет санкций против России постоянные представители Евросоюза (COREPER) утвердили 14 марта. Он направлен против физических и юридических лиц, причастных к войне против Украины, а также ряда секторов российской экономики.

Санкции против РФ также ввели США, Канада, Австралия, Япония и Великобритания. 

11 марта президент США Джо Байден объявил о дополнительных санкциях против РФ. Он рассказал, что США и союзники лишат Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения. Кроме того, США решили запретить ввозить в Россию доллары, а также наложить ограничения на ряд российских политиков, бизнесменов и членов их семей.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, Россия сейчас самая подсанкционная страна в мире. С 2014 года против нее ввели 6,3 тыс. ограничений, около 3,6 тыс. из них – за вторжение, начавшееся 24 февраля.

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