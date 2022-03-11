РФ готовит теракт на ЧАЭС – украинская разведка

"По имеющейся информации, [президент РФ] Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются перевести на Украину", – сообщили в ГУР.

В ведомстве напомнили, что сейчас ЧАЭС полностью отключена от систем мониторинга МАГАТЭ и обесточена.

"Ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 часов поддержания работы систем безопасности. Оккупанты отказались предоставить доступ к станции украинским ремонтникам. Туда же, по указанию [считающего себя президентом Беларуси] Александра Лукашенко, зашли "белорусские специалисты". Среди них под видом атомщиков заходят также российские диверсанты для организации теракта. Вместе с тем в последние дни путинские войска нанесли удары по Запорожской АЭС и Харьковскому физико-техническому институту (там находится экспериментальный ядерный реактор)", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, оккупанты пытаются создать фейковые "доказательства", подтверждающие якобы причастность украинских военных к катастрофе на ЧАЭС.

"В частности, в районе аэропорта Антонов в Гостомеле замечены российские автомобильные рефрижераторы, собирающие тела погибших украинских защитников. Существует вероятность, что они будут выдаваться за убитых диверсантов в зоне ЧАЭС. То есть, не получив желаемого результата от наземной военной операции и прямых переговоров, Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок по поддержке Украины. В настоящее время и Украина, и мир, и сама Россия понимают, что заявления о причастности Украины к созданию ядерной опасности – только постановка по бездарному сценарию", – заявили в разведке.

Подобные действия Путина будут иметь катастрофические последствия для всего мира, отметили в ГУР.

"Похоже, именно на это рассчитывает российский диктатор, требуя неприемлемых уступок", – добавили в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное