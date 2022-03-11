РФ готовит теракт на ЧАЭС – украинская разведка

"По имеющейся информации, [президент РФ] Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются перевести на Украину", – сообщили в ГУР.
В ведомстве напомнили, что сейчас ЧАЭС полностью отключена от систем мониторинга МАГАТЭ и обесточена.
"Ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 часов поддержания работы систем безопасности. Оккупанты отказались предоставить доступ к станции украинским ремонтникам. Туда же, по указанию [считающего себя президентом Беларуси] Александра Лукашенко, зашли "белорусские специалисты". Среди них под видом атомщиков заходят также российские диверсанты для организации теракта. Вместе с тем в последние дни путинские войска нанесли удары по Запорожской АЭС и Харьковскому физико-техническому институту (там находится экспериментальный ядерный реактор)", – говорится в сообщении.
По данным ГУР, оккупанты пытаются создать фейковые "доказательства", подтверждающие якобы причастность украинских военных к катастрофе на ЧАЭС.
"В частности, в районе аэропорта Антонов в Гостомеле замечены российские автомобильные рефрижераторы, собирающие тела погибших украинских защитников. Существует вероятность, что они будут выдаваться за убитых диверсантов в зоне ЧАЭС. То есть, не получив желаемого результата от наземной военной операции и прямых переговоров, Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок по поддержке Украины. В настоящее время и Украина, и мир, и сама Россия понимают, что заявления о причастности Украины к созданию ядерной опасности – только постановка по бездарному сценарию", – заявили в разведке.
Подобные действия Путина будут иметь катастрофические последствия для всего мира, отметили в ГУР.
"Похоже, именно на это рассчитывает российский диктатор, требуя неприемлемых уступок", – добавили в пресс-службе.
Война России против Украины. Главное
24 февраля, в первый день вторжения, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.
Со дня захвата ЧАЭС на станции не было пересменки персонала. Родственница одного из взятых в заложники сотрудников станции рассказала, что на ЧАЭС сейчас находятся 95 работников. Они спят поочередно (по три часа), а на самой станции заканчивается еда.
В НЭК "Укрэнерго" сообщили 9 марта, что в результате вражеских действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена. Позже на станции включили резервный дизель-генератор, в течение двух суток он обеспечит питание ЧАЭС и всех объектов, а после этого отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
10 марта Лукашенко после разговора с президентом России Владимиром Путиным решил отправить своих "специалистов" на ЧАЭС. В "Укрэнерго" заявили, что не нуждаются в помощи белорусской стороны по ремонту поврежденных российскими обстрелами высоковольтных линий, питавших Чернобыльскую АЭС.