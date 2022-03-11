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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ готовит теракт на ЧАЭС – украинская разведка

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Оккупанты захватили ЧАЭС 24 февраля
Оккупанты захватили ЧАЭС 24 февраля
Фото: EPA

Российские оккупанты хотят совершить теракт на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом 11 марта сообщило в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.

"По имеющейся информации, [президент РФ] Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются перевести на Украину", – сообщили в ГУР.

В ведомстве напомнили, что сейчас ЧАЭС полностью отключена от систем мониторинга МАГАТЭ и обесточена.

"Ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 часов поддержания работы систем безопасности. Оккупанты отказались предоставить доступ к станции украинским ремонтникам. Туда же, по указанию [считающего себя президентом Беларуси] Александра Лукашенко, зашли "белорусские специалисты". Среди них под видом атомщиков заходят также российские диверсанты для организации теракта. Вместе с тем в последние дни путинские войска нанесли удары по Запорожской АЭС и Харьковскому физико-техническому институту (там находится экспериментальный ядерный реактор)", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, оккупанты пытаются создать фейковые "доказательства", подтверждающие якобы причастность украинских военных к катастрофе на ЧАЭС.

"В частности, в районе аэропорта Антонов в Гостомеле замечены российские автомобильные рефрижераторы, собирающие тела погибших украинских защитников. Существует вероятность, что они будут выдаваться за убитых диверсантов в зоне ЧАЭС. То есть, не получив желаемого результата от наземной военной операции и прямых переговоров, Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок по поддержке Украины. В настоящее время и Украина, и мир, и сама Россия понимают, что заявления о причастности Украины к созданию ядерной опасности – только постановка по бездарному сценарию", – заявили в разведке.

Подобные действия Путина будут иметь катастрофические последствия для всего мира, отметили в ГУР.

"Похоже, именно на это рассчитывает российский диктатор, требуя неприемлемых уступок", – добавили в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/268431225468305

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.

Со дня захвата ЧАЭС на станции не было пересменки персонала. Родственница одного из взятых в заложники сотрудников станции рассказала, что на ЧАЭС сейчас находятся 95 работников. Они спят поочередно (по три часа), а на самой станции заканчивается еда.

В НЭК "Укрэнерго" сообщили 9 марта, что в результате вражеских действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена. Позже на станции включили резервный дизель-генератор, в течение двух суток он обеспечит питание ЧАЭС и всех объектов, а после этого отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

10 марта Лукашенко после разговора с президентом России Владимиром Путиным решил отправить своих "специалистов" на ЧАЭС. В "Укрэнерго" заявили, что не нуждаются в помощи белорусской стороны по ремонту поврежденных российскими обстрелами высоковольтных линий, питавших Чернобыльскую АЭС.

Теги: Россия, разведка, ЧАЭС, Чернобыль, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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