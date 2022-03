США предупредили союзников, что Китай готов оказать России военную поддержку в войне против Украины – СМИ

В письмах не указано, Китай уже начал оказывать военную поддержку или же США получили сигнал, что он только готов помочь. Кроме того, США не уточнили, когда именно Китай получил запрос на помощь.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Китай столкнется с последствиями, если решит оказать России военную поддержку, и добавила, что США внимательно следят за ситуацией, сообщило издание Axios. Государственный департамент отказался от комментариев.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, со ссылкой на информацию, которую получили США, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. Издания не уточнили, какую помощь запросила Россия. По данным CNN, она, в частности, попросила беспилотники.

В посольстве Китая в США заявили, что "никогда не слышали" о том, что РФ обратилась к КНР за военной помощью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что информация американских СМИ не соответствует действительности, поскольку "Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции".

Financial Times сообщило, что после запроса РФ и ответа Китая в Белом доме "забили тревогу". Официальные лица США считают, что Китай пытается помочь России, в то время как его высшие официальные лица публично призывают к дипломатическому разрешению конфликта.

14 марта в Италии состоялась встреча советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, начальником канцелярии комиссии по иностранным делам Яном Цзечи, сообщила пресс-служба Белого дома. Американские СМИ предполагали, что на ней будут обсуждать последнюю информацию о возможном запросе РФ о помощи.

"Салливан поднял ряд вопросов американско-китайских отношений, подробно обсудив войну России против Украины. Они также подчеркнули важность поддержания открытых линий связи между США и Китаем", – рассказали в Белом доме.

Война России против Украины. Главное (обновляется)