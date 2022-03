Песков заявил, что РФ не просила у Китая военной помощи для продолжения войны в Украине

На вопрос журналистов, правда ли, что РФ попросила Китай о военной помощи, Песков ответил отрицательно.

По его словам, "Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции", которая "развивается по плану и будет завершена в срок и в полном объеме".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня 19-й день войны в Украине. По подсчетам журнала "Forbes Украина", за это время украинская армия уничтожила российской военной техники на $5,1 млрд.

Китай считается стратегическим партнером Москвы, но страны Запада пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщили западные СМИ. Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

8 марта президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, который касался нападения РФ на Украину. После разговора Си Цзиньпин заявил, что нужно уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран и что Китай готов "активно работать" с международным сообществом для посредничества, направленного на прекращение войны.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, со ссылкой на информацию, которую получили США, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. Издания не уточнили, какую помощь запросила Россия. По данным CNN, она, в частности, попросила беспилотники.

В посольстве Китая в США заявили, что "никогда не слышали" о том, что РФ обратилась к КНР за военной помощью.