Деньги, беспилотники, сухпайки. СМИ выяснили, какую помощь Россия запросила у Китая

По данным американской стороны, из военной помощи Россию интересуют беспилотники. В Вашингтоне предполагают, что россияне не ожидали такого активного использования БПЛА в войне против Украины, и это одна из причин обращения за помощью к Китаю.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США сказал, что украинцы довольно эффективно применяют беспилотники, особенно турецкие Bayraktar TB2. БПЛА в этой войне используются и для разведки, и нанесения ударов. По словам чиновника, украинцы по-прежнему владеют большей частью своих беспилотных летательных аппаратов, но США ведут переговоры с союзниками и партнерами, которые могут предоставить Украине больше этого оружия.

По данным CNN, который ссылается на два источника, среди запрашиваемой у Китая помощи были также сухие пайки. Поскольку у российских войск по-прежнему много логистических проблем в Украине, они продвигаются по территории страны не в том темпе, в котором планировали, у военных возникают проблемы с провизией. Источники канала рассказали, что в Украине российские подразделения передового базирования обычно опережают свои конвои с припасами, и напомнили, что в соцсетях распространялись видео, как голодные российские солдаты врывались в продуктовые магазины в поисках еды.

14 марта США проинформировали своих союзников, что у них есть информация о готовности Китая оказать некую помощь России. Источник CNN предположил, что запрос на сухпайки Китай может выполнить, потому что это не является смертоносной помощью, которая будет воспринята Западом как провокация.

Официальные лица США, знакомые с разведданными, подчеркнули в комментарии CNN, что пока неясно, готов ли Китай удовлетворить запрос России.

Собеседники CBS News предполагают, что именно медленное продвижение российских войск по территории Украины побудило РФ обратиться к Китаю. На прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс заявил в Конгрессе, что президент России Владимир Путин рассчитывал "захватить Киев в течение первых двух дней кампании".

Сейчас идет третья неделя войны, РФ уже задействовала 100% из более чем 150 тыс. военнослужащих, которых она стянула к границе с Украиной, но "российские войска с трех разных направлений медленно продвигаются к украинской столице", сказали источники CBS News.