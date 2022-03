Деньги, беспилотники, сухпайки. СМИ выяснили, какую помощь Россия запросила у Китая

По данным американской стороны, из военной помощи Россию интересуют беспилотники. В Вашингтоне предполагают, что россияне не ожидали такого активного использования БПЛА в войне против Украины, и это одна из причин обращения за помощью к Китаю.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США сказал, что украинцы довольно эффективно применяют беспилотники, особенно турецкие Bayraktar TB2. БПЛА в этой войне используются и для разведки, и нанесения ударов. По словам чиновника, украинцы по-прежнему владеют большей частью своих беспилотных летательных аппаратов, но США ведут переговоры с союзниками и партнерами, которые могут предоставить Украине больше этого оружия.

По данным CNN, который ссылается на два источника, среди запрашиваемой у Китая помощи были также сухие пайки. Поскольку у российских войск по-прежнему много логистических проблем в Украине, они продвигаются по территории страны не в том темпе, в котором планировали, у военных возникают проблемы с провизией. Источники канала рассказали, что в Украине российские подразделения передового базирования обычно опережают свои конвои с припасами, и напомнили, что в соцсетях распространялись видео, как голодные российские солдаты врывались в продуктовые магазины в поисках еды.

14 марта США проинформировали своих союзников, что у них есть информация о готовности Китая оказать некую помощь России. Источник CNN предположил, что запрос на сухпайки Китай может выполнить, потому что это не является смертоносной помощью, которая будет воспринята Западом как провокация.

Официальные лица США, знакомые с разведданными, подчеркнули в комментарии CNN, что пока неясно, готов ли Китай удовлетворить запрос России.

Собеседники CBS News предполагают, что именно медленное продвижение российских войск по территории Украины побудило РФ обратиться к Китаю. На прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс заявил в Конгрессе, что президент России Владимир Путин рассчитывал "захватить Киев в течение первых двух дней кампании".

Сейчас идет третья неделя войны, РФ уже задействовала 100% из более чем 150 тыс. военнослужащих, которых она стянула к границе с Украиной, но "российские войска с трех разных направлений медленно продвигаются к украинской столице", сказали источники CBS News.

Контекст:

Китай считается стратегическим партнером Москвы, но западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщили западные СМИ. Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

8 марта президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, он касался нападения РФ на Украину. После разговора Си Цзиньпин заявил, что нужно уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран и что Китай готов "активно работать" с международным сообществом для посредничества, направленного на прекращение войны.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, со ссылкой на информацию, которую получили США, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. Издания не уточнили, какую помощь запросила Россия.

В посольстве Китая в США заявили, что "никогда не слышали" о том, что РФ обратилась к КНР за военной помощью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что информация американских СМИ не соответствует действительности, поскольку "Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции".

14 марта в Италии состоялась встреча советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, начальником канцелярии комиссии по иностранным делам Яном Цзечи. Американские СМИ предполагали, что на ней будут обсуждать информацию о возможном запросе РФ о помощи. После встречи Белый дом выпустил короткое заявление, в котором сообщил, что собеседники обсудили "ряд вопросов американско-китайских отношений" и войну России против Украины.