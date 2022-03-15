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Зеленский о войне в Украине: Некоторые члены НАТО запугали сами себя, побоялись быть действительно Альянсом

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Зеленский: 5-я статья договора о НАТО еще никогда не была такой слабой, как сейчас
Зеленский: 5-я статья договора о НАТО еще никогда не была такой слабой, как сейчас
Фото: president.gov.ua

В НАТО не слышат либо не хотят слышать призывов Украины закрыть небо над украинской территорией в связи с вторжением российских войск. Об этом 15 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге, стенограмму которого опубликовал сайт главы государства.

"Не все заняли моральную позицию в ответ на российскую войну. Каждая из более 800 российских ракет, ударивших по нашему государству, является ответом на старый вопрос о НАТО. О том, открыты ли на самом деле для Украины двери Альянса. Если бы были открыты, если бы это было честно, нам не пришлось бы 20 дней убеждать Альянс, что небо над Украиной нужно закрыть. Закрыть от смерти, которую несут российские воздушные силы. Но нас пока не слышат или не хотят слышать", – сказал он.

По словам президента Украины, "некоторые государства Альянса запугали сами себя, рассказывая, что якобы они не могут отвечать, не могут столкнуться с российскими ракетами и самолетами в небе Украины, потому что это, мол, приведет к эскалации, приведет к третьей мировой".

"А что они скажут, если Россия пойдет дальше в Европу, атакуя другие страны? Уверен – то же, что они говорят и Украине. 5-я статья договора о НАТО еще никогда не была такой слабой, как сейчас. Это только наше мнение", – заявил Зеленский.

Он считает, что "некоторые члены Альянса побоялись быть действительно Альянсом, способным защитить все то, ради чего его и создавали – свободу и демократию, человечество и справедливость".

"Нам нужно искать действенные гарантии. Гарантии для нас, для нашего неба. И мы от этого не откажемся. Нам нужны самолеты. И я продолжу об этом говорить, продолжу этого добиваться. Нам нужны долгосрочные гарантии безопасности для государства, для всех украинцев", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ, которое началось 24 февраля, Украина просит НАТО закрыть небо над страной, установив бесполетную зону. Зеленский призывал Запад создать бесполетную зону над Украиной или, в качестве альтернативы, как можно скорее предоставить истребители, чтобы защитить жителей Украины. Просьба о создании бесполетной зоны была отклонена НАТО 4 марта, так как Альянс "не является частью конфликта" с Россией.

5 марта президент России Владимир Путин пригрозил, что будет рассматривать государства, которые решат закрыть небо над Украиной, как "участников военного конфликта".

14 марта парламент Эстонии (Рийгикогу) первым из государств, входящих в ЕС и НАТО, призвал страны – члены ООН закрыть небо над Украиной от авиаударов со стороны российского оккупанта.

Теги: Россия, Украина, НАТО, война, воздушное пространство, вторжение, воздух, Владимир Зеленский, истребители, самолеты, война России против Украины, президент, безопасность
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