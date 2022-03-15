Зеленский о войне в Украине: Некоторые члены НАТО запугали сами себя, побоялись быть действительно Альянсом

Зеленский: 5-я статья договора о НАТО еще никогда не была такой слабой, как сейчас Фото: president.gov.ua

"Не все заняли моральную позицию в ответ на российскую войну. Каждая из более 800 российских ракет, ударивших по нашему государству, является ответом на старый вопрос о НАТО. О том, открыты ли на самом деле для Украины двери Альянса. Если бы были открыты, если бы это было честно, нам не пришлось бы 20 дней убеждать Альянс, что небо над Украиной нужно закрыть. Закрыть от смерти, которую несут российские воздушные силы. Но нас пока не слышат или не хотят слышать", – сказал он.

По словам президента Украины, "некоторые государства Альянса запугали сами себя, рассказывая, что якобы они не могут отвечать, не могут столкнуться с российскими ракетами и самолетами в небе Украины, потому что это, мол, приведет к эскалации, приведет к третьей мировой".

"А что они скажут, если Россия пойдет дальше в Европу, атакуя другие страны? Уверен – то же, что они говорят и Украине. 5-я статья договора о НАТО еще никогда не была такой слабой, как сейчас. Это только наше мнение", – заявил Зеленский.

Он считает, что "некоторые члены Альянса побоялись быть действительно Альянсом, способным защитить все то, ради чего его и создавали – свободу и демократию, человечество и справедливость".

"Нам нужно искать действенные гарантии. Гарантии для нас, для нашего неба. И мы от этого не откажемся. Нам нужны самолеты. И я продолжу об этом говорить, продолжу этого добиваться. Нам нужны долгосрочные гарантии безопасности для государства, для всех украинцев", – подчеркнул Зеленский.

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