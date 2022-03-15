Весь бизнес с Россией должен быть остановлен, чтобы они не спонсировали убийства – Зеленский

"Нас более 40 миллионов в нашем государстве. И еще миллионы по всему миру. Это великая сила. Плюс наши друзья. Плюс многие страны наших партнеров. У нас всех сейчас есть общая задача, национальная задача – мы должны давить на Россию так, чтобы цена за эту войну против Украины стала очень болезненной. Чтобы все в мире заняли нравственную позицию", – сказал он.

Президент Украины отметил, что речь не только об отношении государств, но и об отношении бизнеса. По его словам, некоторые "крупные корпорации все еще спонсируют военную машину России", хотя должны были сразу уйти с рынка РФ.

"Вы знаете эти бренды. Они хорошо известны. И здесь нет никаких секретов. Nestle, Mondelēz и другие гиганты пищевой промышленности. А также Raiffeisen, Societe Generale и другие банки. BASF, Samsung и LG, Bayer, Sanofi и другая фарма. Unilever, Johnson & Johnson... И еще десятки компаний. А это миллиарды долларов", – заявил Зеленский.

Он обратился ко всем украинцам и всем, кто поддерживает Украину.

"Все в ваших силах. Весь бизнес с Россией должен быть остановлен. Вся торговля. Чтобы они не могли спонсировать убийства. Наши убийства, наших детей. Чтобы доллары и евро не оплачивали кровь. Общайтесь, пожалуйста, с политиками. Жмите. Говорите с журналистами. Бойкотируйте их продукты. Они должны ощутить нашу силу! Они должны ощутить вашу силу! Потому что сила у нас есть", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное